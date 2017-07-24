Шалару: На этой неделе Игорь Додон совершит новое преступление

Президент Игорь Додон совершит на этой неделе «новое преступление», вручив награды молдавским военнослужащим, российским миротворцам и сепаратистским силам в приднестровском регионе по случаю 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Об этом написал лидер Партии национального единства Анатол Шалару на своей странице в Facebook.

«Намерение Игоря Додона наградить российских солдат и военнослужащих-сепаратистов — это новое преступление и оскорбление тех, кто отдал свою жизнь за территориальную целостность Республики Молдова. Я не помню, чтобы Игорь Додон награждал тех, кто защищал целостность РМ. Не видел, чтобы он проявлял сострадание к матерям, которые потеряли сыновей, к детям, которые потеряли отцов — убитых именно теми, кого сегодня награждает Додон», — написал Анатол Шалару.

По словам лидера ПНЕ, президент вручит ордена тем, кто ежедневно готовится к войне против Молдовы.

«Игорь Додон оскверняет государственные символы, признавая террористические, незаконные войска, которые каждый день готовятся к войне против Республики Молдова», — отметил Шалару.

Экс-либерал считает, что Додон становится соучастником всех преступлений, которые совершили террористические силы за последние 25 лет. Он также напомнил про Вадима Писаря, убийцу которого тоже может наградить Игорь Додон.

Шалару также выразил надежду, что молдавские военнослужащие откажутся от орденов, которыми их хочет наградить Игорь Додон.