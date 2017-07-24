Пожарные показали тушение пламени на республиканском стадионе глазами спасателя

Молдавские пожарные опубликовали видео с тушения пожара на складе веток и деревьев, находящемся на столичном республиканском стадионе. Возгорание произошло сегодня ночью, 24 июля и было полностью локализовано спустя 6 часов.

Для локализации и ликвидации пожара на место происшествия было направлено 16 единиц спецавтотранспорта.

Сотрудники СГЗЧС тушили пожар на 4 участках. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Однако, в Кишиневе был объявлен желтый уровень загрязнения воздуха.

По информации специалистов, средняя концентрация диоксида азота (NO2) превысила норму в 3,9 раза, а максимальная разовая концентрация от 1,1 до 2,7 раза выше допустимого максимума.