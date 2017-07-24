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Политика
Гречаная комментирует обвинения в «сговоре» с ДПМ
24.07.2017

У ПСРМ есть своя программа и свои интересы, а обвинения о сговоре с ДПМ необоснованны.

Об этом заявила сегодня лидер ПСРМ Зинаида Гречаная на пресс-конференции об итогах законодательной деятельности фракции во время весенне-летней сессии. Лидер социалистов категорически отвергла  обвинения, что принятие смешанной системы голосования является результатом договоренности с демократами.

«Мы никогда не играли, у нас нет общих интересов с кем-то, мы не создавали коалиции ни с кем. Мы продвигали то, что было нашей инициативой еще в 2011 году, на 11-м съезде партии говорилось об изменении избирательной системы. И в 2014 году на парламентских выборах говорили об этом. Мы были последовательны в своих действиях», – прокомментировала Гречаная.

Говоря о критике посольства США в Кишиневе в связи с изменением избирательной системы, депутат уточнила, что никто не может вмешиваться во внутренние дела государства.

«Ни посольство США и никакая другая дипломатическая миссия не может указывать нам, суверенному и независимому государству Республика Молдова, как необходимо поступить. Никто не должен вмешиваться в наши внутренние дела. То, что указала Венецианская комиссия, было принято во внимание, здесь идет речь об интересах наших граждан», – добавила она.

Политик подтвердила, что ПСРМ продолжает настаивать на организации досрочных парламентских выборов.


 
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