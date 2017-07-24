Цена “микста”

Ксения Флоря

Демократы и социалисты сработали на редкость дружно и оперативно.

В четверг, 20 июля, они в парламенте без особых обсуждений в окончательном чтении приняли закон об изменении избирательной системы. В этот же день глава государства промульгировал его. А уже в пятницу, 21 июля, закон о “миксте” был опубликован в Официальном мониторе и вступил в законную силу.

Президент Игорь Додон заявил, что теперь открывается новая страница в современной истории Республики Молдова. Лидер демократов Владимир Плахотнюк тоже активно поздравлял всех с “победой граждан”. А вот оппозиционные лидеры и гражданские активисты назвали переход на смешанную систему “контрольным выстрелом в голову молдавской демократии”.

Реакция Брюсселя на события в Молдове последовала незамедлительно. Уже в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан с металлом в голосе заявили, что сейчас в РМ не та ситуация, когда можно менять избирательное законодательство. Некоторые эксперты не исключают, что дело может дойти до санкций со стороны ЕС, включая приостановление действия безвизового режима.

Молдова вошла в зону “серьёзной турбулентности”

Ещё задолго до решения Венецианской комиссии по поводу изменения избирательной системы бывший лидер Демократической партии Мариан Лупу открыто заявил: “Вне зависимости от отзыва “венецианцев”, проект о смешанной системе будет принят”.

Последний месяц, пытаясь разрулить ситуацию по “миксту”, высокопоставленные представители демократов активно “челночили” между Брюсселем, Страсбургом и Вашингтоном. Как говорил после одной из таких поездок Владимир Плахотнюк, команда ДПМ, побывавшая с визитом в Брюсселе, “недвусмысленно заявила европейским чиновникам, что проект по изменению избирательной системы будет принят в окончательном чтении, и представила аргументы и причины, побудившие молдавские власти предложить эту реформу”. Однако еврочиновники и евродепутаты не прониклись. Что и отразилось в итоговом отрицательном решении Венецианской комиссии, подкреплённом целым рядом политических заявлений “анти-микст”.

По сути, Республика Молдова стала первой страной, которой Евросоюз выдвинул жёсткие политические требования по соблюдению демократических норм в качестве условия выделения финансовой помощи. Как заявил в эфире одного из телеканалов глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола, “мы ожидаем, что страна, являясь членом Совета Европы, полностью учтёт мнение Венецианской комиссии - не только технически, но и по духу”. Не учли, предварительно устами председателя парламента Андриана Канду (“Иногда в заключениях Венецианской комиссии присутствуют и определённые политические тенденции”) и Мариана Лупу (“Венецианская комиссия позволила себе выйти за рамки своего статуса”), обвинив Европейскую комиссию за демократию через право в политической предвзятости в вопросе перехода Молдовы на смешанную избирательную систему.

В Кишинёве не могли не отдавать себе отчёта, что может последовать в случае игнорирования рекомендаций европартнёров по изменению избирательной системы. Тем не менее, власти пошли на конфликт со Страсбургом и Брюсселем. Насколько жёстким будет ответный ход – мнения экспертов расходятся.

Первой на голосование по “миксту” отреагировала Европейская народная партия – крупнейшее политформирование Евросоюза, контролирующее Европарламент и Еврокомиссию. К тому же её представитель – литовский депутат Эгидиус Варейкис - является докладчиком ПАСЕ по Молдове. Уже через два часа после того, как молдавский парламент проголосовал за изменение избирательной системы, на сайте ЕНП появилось жёсткое заявление по Молдове.

“Это позор, что большинство в молдавском парламенте выбрало авторитаризм, коррупцию и хаос, а не демократию, транспарентность и верховенство закона. Очень жаль, что 74 депутата решили укрепить авторитаризм Демпартии и Партии социалистов вместо того, чтобы защитить интересы народа”, - отмечалось в заявлении председателя ЕНП Жозефа Дола. Учитывая “сложную ситуацию” и “полное отрицание Демократической партией и Партией социалистов рекомендаций Венецианской комиссии и требований ЕС”, Европейская народная партия призвала Еврокомиссию приостановить финансирование Республики Молдова и пересмотреть Соглашение об ассоциации РМ-ЕС.

“Реакция европейцев была неожиданно быстрой и жёсткой, - заявил noi.md заместитель председателя партии “Платформа DA” Александр Слусарь. - И если до недавних пор речь велась о том, выделять Молдове финансовую помощь в размере 100 млн евро или нет, то теперь поднимается вопрос о пересмотре всего Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это - очень серьёзный сигнал, который может привести к определённой изоляции нашей страны, а также отмене или приостановлению безвизового режима для молдавских граждан”.

Политический аналитик Виктор Чобану тоже полагает, что со стороны партнёров по развитию в ответ на непослушание могут последовать определённые санкции.

- Очевидно, что голосование депутатов в четверг было плевком в сторону Запада, и Запад этого так просто не оставит, - говорит эксперт. – Думаю, что вслед за совместным заявлением Могерини и Хана могут последовать и санкции. Прежде всего, на какой-то срок будет заморожено соглашение о выделении 100 млн евро от Европейского союза. Не исключено, что последует реакция и со стороны других партнёров по развитию. Например, Международного валютного фонда, который будет настроен уже не столь благожелательно. Посмотрим, как после этого наши власти начнут покрывать дефицит бюджета и решать накопившиеся социальные проблемы. Хотя в определённой степени они подстраховались, когда в начале этого года решили создать что-то вроде резервного фонда – резерв ликвидности в 2 млрд. леев, которые, как было объявлено, должны пойти на улучшение управления госдолгом и уменьшение рисков, связанных с наличием ликвидности. Теперь этот фонд будет распечатан, потому что приоритет у руководства страны – остаться у власти.

А директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп считает, что в вопросе санкций со стороны Евросоюза всё не так однозначно.

- Сегодня я не готов сказать, что будет с финансированием со стороны ЕС, заморозят нам его или нет. Проблема в том, что когда идёт финансирование, Брюссель может выдвигать Кишинёву какие-то условия, когда финансирования нет, то о жёстких требованиях речи уже не идёт, - отмечает Валерий Осталеп. – Но то, в какой тональности прозвучало совместное заявление Федерики Могерини и Йоханнеса Хана по поводу смешанной системы, с дипломатической точки зрения это - отнюдь не мягкое заявление. Это подтверждает, что период снисходительности к Молдове со стороны Брюсселя прошёл, и что теперь в наших отношениях начнёт присутствовать “металл”. Правда, в случае Республики Молдова Запад сам укусил себя за хвост, оказавшись в дурацком положении, и не зная, как разрулить ситуацию: с одной стороны, еврочиновники, придумавшие “историю успеха” в стране, где успехом не пахнет, с другой – европейские политики, которым очень не нравится то, что происходит в Молдове. Единственное, что пока можно сказать, что где-то с осени молдавские власти ждёт масштабнейшее ухудшение отношений с Евросоюзом. Я бы сказал - беспрецедентно холодные отношения с Западом.

Сотрудничество двух партий закончится?

Протестная оппозиция сейчас обвиняет социалистов и Игоря Додона, который шёл на президентские выборы с обещанием бескомпромиссно бороться с олигархическим режимом, в штрейкбрехерстве и соглашательстве с этим самым “режимом”. А также в том, что тандем ДПМ-ПСРМ “украл выборы” и после голосования в четверг создал систему “несменяемости власти избирательным путём”.

Сами социалисты говорят, что в вопросе изменения избирательной системы действовали в полном соответствии со своими программными документами: ещё в 2011 г. инициатива о переходе на смешанную систему была включена в политическую программу ПСРМ, а в 2014 г. стала частью её предвыборной программы.

Проза жизни заключается в том, что с точки зрения электоральной перспективы смешанная система для социалистов сейчас даже более выгодна, чем для демократов. Как говорят эксперты, в случае корректного проведения парламентских выборов-2018 ПСРМ при системе “микст” может набрать от 50 до 70% и стать правящей партией.

“Ещё после президентских выборов я говорил, что эти два политформирования – ДПМ и ПСРМ не смогут избежать сотрудничества. На данном этапе их интерес сошёлся в вопросе перехода на смешанную систему. Но больше я не вижу причин им оставаться вместе: ничего общего у этих партий нет. Поэтому после нынешнего этапа сотрудничества ДПМ и ПСРМ, скорее всего, вступят в новую фазу – я бы назвал её “фазой мочилова”. Когда она начнётся – не важно, но то, что начнётся – это факт”, - утверждает Валерий Осталеп.

То, что пути демократов и социалистов после нынешнего голосования разойдутся и их отношения войдут в фазу обострения, уверен и Виктор Чобану.

- Теперь, когда вопрос с изменением избирательной системы решён, сами демократы начнут играть против Додона, - говорит эксперт. – Я не удивлюсь, если в ДПМ пойдут по самому жёсткому пути – начнут разбивать фракцию ПСРМ и оттягивать у социалистов примаров. Социалисты свою миссию выполнили, когда вбросили подаренный им законопроект о смешанной системе. Видимо, Демпартия спешила и не могла нормально торговаться. Но сейчас, когда дело сделано, ПСРМ представляет для демократов определённую электоральную опасность. Выборы в один тур, очевидно, приводят к выигрышу социалистов, которые могут оторвать в ходе голосования не только 50%, но и все 70%. Поэтому в интересах ДПМ уже сейчас, до выборов, начать “щипать” Партию социалистов.

Пока ПСРМ выглядит большой, консолидированной и заточенной партией. Но ещё неизвестно, что будет с ней, когда начнёт сыпаться фракция, и начнутся проблемы в регионах. Конечно, другой мощной “левой” перспективы у электората на сегодняшний день нет, но урезать электоральные возможности социалистов демократам вполне под силу.

Предвыборные обострения

У парламентских выборов-2018, говорят эксперты, есть все шансы пройти в нестандартных и некомфортных для властей условиях. Если Брюссель проявит принципиальность и жёсткость, то впервые за 7-8 лет молдавские “евроинтеграторы” от власти могут остаться без поддержки западных партнёров во время избирательной кампании. Более того, отмечает Валерий Осталеп, после перехода на смешанную систему, Молдову может ожидать беспрецедентный мониторинг выборов со стороны Запада.

“Это одна из самых неприятных вещей, которую может получить официальный Кишинёв, т.к. задолго до начала электоральной кампании ему начнут предъявлять требования, претензии, могут начаться всевозможные придирки, - говорит собеседник. – В этих условиях для официального Кишинёва будет важно уже даже не то, как проголосуют граждане, а то, чтобы результаты парламентских выборов были признаны. Причём не карманным Конституционным судом, а Западом. А я не исключаю, что после “самодеятельности” с избирательной системой западные партнёры будут дотошно относиться ко всем организационным выборным моментам и процедурам.

Кроме этого перед парламентскими выборами у официального Кишинёва есть все шансы остаться ещё и без финансовой поддержки партнёров по развитию. На этом фоне для меня совершенно необъяснимы действия властей, которые в преддверии выборов собственными руками повышают градус накала в обществе: это и усилившийся беспредел дорожной полиции, и введение новых налогов, и решение о сокращении количества государственных клиник и масса других вещей. Так что всё очень смешается в этот предвыборный год, а власти для того, чтобы как-то вырулить ситуацию, начнут придумывать различные схемы. А что ещё “оригинального” они могут выдумать, кроме нагнетания образа внешнего врага в лице Российской Федерации?”.

Александр Слусарь не исключает, что за оставшийся до выборов период официальный Кишинёв вообще может решиться на какую-то “жёсткую провокацию”, чтобы удержаться у руля путём внутренней дестабилизации.

“Руководство ДПМ сейчас пытается найти приемлемые для себя варианты. Они с большими проблемами и издержками получили поддержку Запада в январе 2016 г., но сегодня ситуация ухудшилась. Европа заняла гораздо более жёсткую позицию, чем полтора года назад. Поэтому официальному Кишинёву нужен какой-то выход, какая-то провокация, дестабилизация обстановки – или внутри страны, или на границе. Например, в приднестровском регионе. Не удивлюсь, если наши власти рано или поздно пойдут на определённое обострение в зоне конфликта”, - говорит Александр Слусарь.

Варианты для протестной оппозиции

В условиях изменения системы голосования, которое политолог Алексей Тулбуре назвал “разрушением последнего редута демократии в Молдове, т.к. всё остальное уже захвачено”, у протестной оппозиции есть несколько вариантов борьбы.

Вариант №1 – активное сопротивление. То есть возвращение к ситуации 2015 - начала 2016 гг., когда наблюдался пик протестного движения, и протестующим удалось добиться целого ряда уступок со стороны власти. Однако большинство экспертов в продуктивность такого сценария не верят: по словам Валерия Осталепа, протестное движение в Молдове выдохлось, и большинство граждан перешли “в режим ожидания”.

Вариант №2 – добиваться отмены голосования по смешанной системе посредством активизации протестной оппозиции и жёсткой “изоляционной” позиции Евросоюза.

“Оппозиция не должна опускать руки. Сражение не закончилось, белый флаг выбрасывать не стоит. Мы должны показать (в том числе Западу), что внутри страны протестное движение существует. А если усилия на внутреннем фронте будут идти в унисон с действиями внешних партнёров, то, я уверен, что нам удастся надавить на власти и добиться отмены голосования по изменению избирательной системы. Для этого Евросоюз должен занять жёсткую позицию, поставив вопрос не только о прекращении финансирования Молдовы, но и, как предлагает Европейская народная партия, о пересмотре Соглашения об ассоциации и отмене безвизового режима для РМ. В этом случае шансы аннулировать голосование по смешанной системе достаточно велики, потому что ценой изменения избирательной системы становится путь к изоляции страны и отмене безвизового режима. Думаю, всё будет решаться в ближайшие два месяца”, - считает Александр Слусарь.

Вариант №3 – это бойкот парламентских выборов. Призывы к нему сейчас всё чаще звучат в среде протестной оппозиции и в социальных сетях.

“Бойкот. Думаю, что любое другое решение ошибочно”, - написал в Фейсбуке Алексей Тулбуре. А бывший исполнительный секретарь политисполкома ЦК ПКРМ Юрий Мунтян заявил, что участие/не участие в парламентских выборах по новой системе наглядно продемонстрирует, кто в Молдове является действительной оппозицией, а кто – соучастником режима.

Александр Слусарь считает, что бойкот выборов – это последний редут, а борьба пока идёт на предпоследнем укреплении, на котором ещё можно добиться отмены смешанной системы. Поэтому на данном этапе активной оппозиции всё-таки нужно сосредоточиться на варианте №2.

“Бойкот имеет смысл при двух составляющих: если бойкотирование выборов носит широкий характер, т.е. о своём неучастии в электоральной кампании объявляет, как можно, большее количество партий и, прежде всего, партий, имеющих вес в обществе. И если бойкотирование выборов может реально повлечь за собой не признание итогов голосования на международном уровне”, - говорит вице-председатель партии “Платформа DA”.

Виктор Чобану и Валерий Осталеп в бойкот не верят. Виктор Чобану называет его “фикцией” и “теоретическим построением”. “Опыт показывает, что у нас нет никакого единства в рядах оппозиции. Это было видно по президентским выборам, когда был реальный шанс их бойкотировать и тем самым помешать политической игре руководства ДПМ, но этого так и не произошло”, - говорит он.

Как отмечает Валерий Осталеп, даже если большинству политических игроков удастся договориться о бойкоте парламентских выборов-2018, руководство ДПМ сделает всё возможное, чтобы помимо Демпартии и ПСРМ, в выборах по системе “микст” приняло участие не менее 5-7 политформирований, включая партии-спойлеры, чтобы результаты парламентских выборов-2018 в РМ были признаны международным сообществом. Так что в этом вопросе всё будет зависеть от принципиальности внешних партнёров.

Первый самостоятельный шаг?

В заключение интересно мнение одного известного в стране человека, пожелавшего не называть его имени:

«Соглашение ЕС – Республика Молдова является невыгодным для нашей страны и с экономической и с политической точек зрения. Оно подписано правительством ЛДПМ в политических целях, без профессиональной оценки последствий этого шага. Мы попали в экономическое рабство, открыв свой рынок европейским товарам, но ничего не получив взамен. По каждому вопросу наши политики должны консультироваться с чиновниками ЕС, большинство из которых никогда не были в нашей стране и мало понимают молдавскую действительность.

100 млн. евро или цифры подобного порядка, которые нам обещают (а иногда кое-что дают), ничего не в состоянии решить ни в экономике, ни в бюджетной сфере. Нам нужны ежегодные инвестиции на порядок больше, исчисляемые миллиардами. ЕС не спешит с такими инвестициями, но как только правящий класс попадет в полную зависимость от чиновников ЕС, нам навяжут вещи, которые не соответствуют молдавским традициям и потребностям: парады меньшинств, однополые браки, продажа сельхозземли и лесов иностранцам, прочие «ценности».

Совместный демарш ДПМ и ПСРМ является первым шагом по снижению зависимости от функционеров ЕС, и здесь важна не столько суть изменений законодательства о выборах, сколько сам факт независимого поведения руководства РМ. По принципиальным вопросам нам надо действовать самостоятельно: и в вопросах защиты внутреннего рынка от нелояльной конкуренции со стороны европейских транснациональных компаний, создания системы доступного финансирования для бизнеса и семей, привлечения инвестиций без оглядки на оценки чиновников ЕС потенциальных инвесторов, и в игнорировании всевозможных ограничений, подкидываемых нам со стороны ЕС».