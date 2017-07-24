Идеальный шторм: после дикой жары в Молдову идут ураганные ветра и грозы!

Непогода обрушится на страну уже в самое ближайшее время

Прямо сейчас, в тот самый момент, когда пишется эта заметка (24 июля, 2017-го года, 18.00) на улице стоит просто дичайшая жара. Пекло такое, что не спасает ни водичка, ни мороженное. Видимо, в окно выглянули и молдавские синоптики, объявив сразу три желтых кода:

1. Метеорологический – в связи с жаркой погодой.

2. Гидрологический – низкая водность.

3. Качество атмосферного воздуха – много всякой гадости (видимо, пожар на Республиканском стадионе подкузьмил)

И тем более удивительно, что уже в самое ближайшее время на Молдову обрушится практически ураган. В Приднестровье уже объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимися грозами и шквалистым (до 15 м/с) ветром. Додует, сто процентов, и до нас!

Заливать начнет уже сегодня вечером и продлится эта вакханалия вплоть до субботы. Температура воздуха, что радует, все эти дни будет в районе 30 градусов тепла. Вот такое лето в Молдове в этом году!

Лидия ТКАЧ