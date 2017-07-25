Гражданское общество критикует инициативу Игоря Додона наградить российских военнослужащих в Приднестровье

Представители гражданского общества подвергли жёсткой критике и назвали предательством намерение президента Игоря Додона принять участие в мероприятиях, организуемых в Тирасполе в связи с 25-летием с момента создания российских миротворческих сил на левом берегу Днестра, и вручить по этому случаю военные награды. Критика прозвучала в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Директор Центра „Politicon” Анатол Цэрану заявил, что если президент Додон действительно исполнит своё намерение, то это станет актом предательства. „Игорь Додон очень хорошо себя чувствует в роли агента иностранного государства. Додон разрушает солидарность государственных учреждений”, - заявил Цэрану.

Директор Центра „Politicon” также считает, что молдавским властям следует принять ряд мер, в том числе на законодательном уровне, для вывода российских войск, размещённых на левом берегу Днестра.

Директор Общественной ассоциации „PromoLEX” Ион Маноле также раскритиковал инициативу Игоря Додона: „Было убито много мирных жителей. До сих пор числятся в розыске лица, пропавшие без вести во время конфликта на Днестре. Лучше бы Додон посмертно наградил убитых мирных жителей или их родственников”.

Президент Игорь Додон объявил о том, что на следующей неделе он примет участие в празднованиях 25-летия с момента начала миротворческой операции на Днестре, которые пройдут в Тирасполе. В ходе мероприятий президент вручит государственные награды российским миротворцам.