Игорь Додон является противовесом для проевропейского вектора, мнения

Президент Республики Молдова Игорь Додон играет роль противовеса для проевропейского вектора. Кроме того, Игорь Додон не находится в состоянии войны с приднестровским регионом, в отличие от парламентского большинства, подписавшего заявление о выводе российских войск с левого берега Днестра. Такие заявления сделали участники передачи „Fabrica” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Комментируя новость о том, что президент Додон примет участие в мероприятиях на левом берегу Днестра, посвящённых 25-летию учреждения миротворческой миссии в приднестровском регионе, и вручит государственные награды российским военнослужащим, политолог Корнел Чуря заявил, что Игорь Додон воспринимает своё президентство как миссию по уравновешиванию проевропейского вектора, который представлен Демократической партией, и в этих условиях он занимает пророссийские позиции.

Бывший член Объединённой контрольной комиссии Ион Ляху утверждает, что, с одной стороны, решение президента Игоря Додона вручить так называемым миротворцам Российской Федерации в приднестровском регионе государственные награды Республики Молдова является продолжением того тяжкого унижения, на путь которого он вступил с момента избрания на пост главы государства. С другой стороны, на данный момент Игорь Додон не нарушил ни одного закона Республики Молдова. „Если бы речь шла о награждении им российских военных, проходящих службу в рамках Оперативной группы российских войск, бывшей 14-й армии, тогда было бы совсем другое дело. Он, как минимум, нарушил бы четвёртый пункт Соглашения от 21 июля 1992 года, в котором прямо говорится, что российская армия не должна вмешиваться во внутренние дела Республики Молдова”, - пояснил Ион Ляху.

Политолог Анатол Цэрану считает, что Игорь Додон унизил себя, попросив приднестровцев принять молдавские награды. По его словам, уже не в первый раз верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Молдова бросает собственных солдат и переходит на сторону врагов. „В действиях Игоря Додона есть и определённая логика. Он продолжает выступать в роли предвыборного агента Партии социалистов – он присвоил себе роль, которую он продвигает настойчиво и с большим упорством. Он считает, что это „пончик”, который он приготовил – территориальное воссоединение Республики Молдова с наибольшими уступками приднестровской стороне и России – будет принят”, - сказал Анатол Цэрану.

Медиа-аналитик Кристиан Табэрэ задаётся вопросом, за какие заслуги президент Республики Молдова хочет наградить военнослужащих. „Пока мы наблюдаем игру на многих направлениях, которые Игорь Додон очень успешно переплетает между собой. Игру, которая весьма хорошо защищена от возможности быть опротестованной в законодательном порядке”, - считает Табэрэ.