Группа гражданских активистов требуют объявить персоной нон грата Дмитрия Рогозина

Открыта онлайн-петиция с требованием объявить персоной нон-грата в Молдове вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Адресована она парламенту, президенту и премьер-министру. Инициировала обращение группа гражданских активистов.

Они выразили возмущение последними заявлениями Рогозина, а также обеспокоенность военными учениями, которые проходят в приднестровском регионе при поддержке России.

Инициаторы онлайн-петиции призывают граждан присоединиться к выступлению против спонсора сепаратизма, который постоянно и открыто грозит Молдове войной, а также оказывает политическую поддержку тираспольскому режиму.