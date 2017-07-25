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Политика
Группа гражданских активистов требуют объявить персоной нон грата Дмитрия Рогозина
25.07.2017

Открыта онлайн-петиция с требованием объявить персоной нон-грата в Молдове вице-премьера России Дмитрия Рогозина. Адресована она парламенту, президенту и премьер-министру. Инициировала обращение группа гражданских активистов.

Они выразили возмущение последними заявлениями Рогозина, а также обеспокоенность военными учениями, которые проходят в приднестровском регионе при поддержке России.

Инициаторы онлайн-петиции призывают граждан присоединиться к выступлению против спонсора сепаратизма, который постоянно и открыто грозит Молдове войной, а также оказывает политическую поддержку тираспольскому режиму.


 
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