Доходы госбюджета выросли

Поступления в государственный бюджет за первое полугодие выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 2,83 млрд. леев (22%) и превысили на начало июля 15,721 млрд. леев (9,8 млн.).

По данным Министерства финансов, рост объясняется увеличением поступлений основных доходов на 2,895 млрд. леев (22,7%) – до 15,627 млрд., в то время как от проектов, финансируемых из внешних источников, поступления уменьшились почти наполовину – со 159,4 млн. до 94,2 млн. леев.

Более половины доходов (9,393 млрд. леев) обеспечила таможня, поступления от которой выросли на 20,2%. Доходы, администрируемые налоговой службой, увеличились 22,2% - до 6,933 млрд. леев. В структуре поступлений ведущая роль принадлежит НДС – 7,686 млрд. леев (+20%), подоходному налогу – 2,892 млрд. леев (+19,9%) и акцизам – 2,734 млн. (+36,9%). При этом Минфин вернул в январе-июне экономическим агентам НДС и акцизов на 1,256 млрд. леев.

Расходы госбюджета выросли за год на 10,6%, достигнув к началу июля почти 16,668 млрд. (0,9 млн.). Почти четверть (3,78 млрд. леев) расходов казны государства использовано на социальную защиту. Расходы на образование выросли на 309,9 млн. – до 4,4 млрд. леев. На здравоохранение из госбюджета потрачено 1,658 млрд. леев – на 246,3 млн. леев больше, чем год назад.

Дефицит госбюджета превысил 946,5 млрд. леев, который погашался как за счет внутренних источников, так и внешних. Год назад он равнялся 2,18 млрд. леев.

Остатки средств на счетах госбюджета с начала года выросли на 362,1 млн. леев, составив к концу июня 3,66 млрд., из которых 972,1 млн. леев – на проекты, финансируемые из внешних источников.