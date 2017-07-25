Где будут отдыхать депутаты в этом году?

В конце прошлой недели народные избранники собрались на последнее пленарное заседание весенне-летней сессии 2017 года.

Хотя сессия еще не завершилась (она продлится до 31 июля), депутаты могут считать, что они уже на каникулах, поэтому портал Realitatea.md решил узнать, где и как намерены отдыхать парламентарии в течение почти месяца.

Мы не знаем, насколько искренни они были, но из почти 15 депутатов, которых мы сумели спросить, куда они поедут отдыхать, всего несколько сказали точно, что поедут отдыхать на море, и уже запланировали себе отдых.

Большинство депутатов заявили, что у них не было времени что-либо запланировать, и они еще не знают, где будут отдыхать этим летом.

Были и те, кому не понравился наш вопрос, они отметили, что предпочитают держать нас в неведении.

Realitatea.md напоминает, что депутаты вернутся к работе осенью. Председатель парламента Андриан Канду подписал соответствующее распоряжение.