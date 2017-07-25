Яндекс.Такси в Кишиневе: сколько на самом деле стоит одна поездка

Один из крупнейших сервисов России "Яндекс.Такси" начал работу на рынке Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, "Яндекс.Такси" стал первым в Молдовы международным сервисом онлайн-заказа такси, полностью локализованным и на государственном языке.

"Наши технологии и алгоритмы делают такси удобным и недорогим видом транспорта. Автоматически передавая заказ ближайшему водителю, мы сокращаем время подачи машины и, следовательно, себестоимость услуги, ведь водителю не нужно ехать за клиентом через весь город", — рассказал руководитель службы международного развития "Яндекс.Такси" Мушег Саакян.

По его словам, сейчас у "Яндекс.Такси" самые доступные поездки в Кишиневе".

Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую, а лишь установить приложение "Яндекс.Такси", которое доступно для iOS и Android. Рассчитать стоимость поездки можно на сайте. Сервис автоматически определит местоположение пользователя и отправит заказ тому водителю, который может приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси в Кишиневе составляет 5 минут, за приближением машины можно следить на карте города прямо в приложении.

Сколько стоит?

В Кишиневе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 15 леев, в нее входит подача машины и 5 километров пути, далее не более 5 леев за километр. Например, за 15 леев можно доехать от торгового центра Sun City до Международного выставочного центра "Moldexpo", а поездка от ресторана McDonalds в районе Ботаника до аэропорта обойдется примерно в 45 леев. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 10 леев. Примерную стоимость поездки с учетом загруженности дорог пользователи видят заранее, когда указывают финальную точку маршрута.

В компании "Яндекс.Такси" отметили, что сервис не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами. При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.

Первые две недели поездка бесплатная

В первые несколько дней работы "Яндекс.Такси" к пассажирам могут приехать Chrysler 300c, Porsche Cayenne, Skoda Superb, Mercedes E-Class и S-Class.

Сервис "Яндекс.Такси" работает в Молдове, России, Беларуси, Украине, Армении, Грузии и Казахстане. В общей сложности к сервису подключено более 200 000 водителей.