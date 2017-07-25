По уровню зарплат среди стран бывшего СССР Молдова – на 10 месте

Молдова находится почти “в хвосте” рейтинга уровня зарплат среди стран постсоветского пространства. Так, наша страна заняла десятое место среди 15 стран.

Рейтинг был составлен российским телеканалом “Настоящее время” на основе последних доступных официальных данных за 2016-2017 годы. Зарплаты были переведены в доллары США по курсам на 10 июля 2017 года, сообщает aif.md.

Согласно этому рейтингу, в Молдове средний заработок равен 288 долларам США. Соседка же нашей страны, Украина, расположилась на одну строчку ниже с зарплатой 263 доллара.

Больше всего, по данным телеканала, зарабатывают в Эстонии — 1313 долларов. На второй строчке расположилась Латвия — 1009 долларов, а на третьем — Литва — 903 доллара.

Следом идут страны-партнеры по ЕАЭС — Россия (657 долларов) и Казахстан (432 доллара).