Президентура подтвердила встречу Додон-Рогозин-Красносельский в Тигине

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и президент Молдовы Игорь Додон приглашены сепаратистским лидером Вадимом Красносельским принять участие в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Об этом сообщают «Новости Приднестровья». По данным издания, праздничные мероприятия — митинг, церемония награждения, показательные выступления, выставка военной техники и оружия, а также концерт — начнутся в 09.00 на территории штаба Совместных миротворческих сил.

В аппарате президента сообщили Deschide.MD, что «Игорь Додон принял приглашение посетить 29 июля Бендеры, а ключевой темой трехсторонней встречи станет созыв заседания в формате "5+2"».

По данным издания «Новости Приднестровья», миротворцы, которым Додон подготовил ордена, будут награждены на территории штаба Совместных миротворческих сил. В свою очередь в президентуре утверждают, что вручение наград состоится в Кишиневе.

Организаторы также подготовили выставку военной техники и стрелкового оружия и концерт «Творящий мир, счастливым будь безмерно!».

Ранее президент Игорь Додон сообщил, что примет на этой неделе участие в праздновании 25-летия с начала миротворческой миссии на Днестре, которое пройдет в Тирасполе. Он добавил, что вручит государственные ордена как молдавским военнослужащим, так и российским миротворцам, а также представителям сепаратистских военных сил.

Напомним, российский вице-премьер также намерен принять участие в праздничных мероприятиях. Это известие спровоцировало скандал и обмен жесткими репликами между Рогозиным и Кишиневом.

19 июля Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) призвало российскую делегацию во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным отказаться от посещения Молдовы на военных самолетах. Визит планировался для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Источники Deschide.MD сообщили, что глава МИДЕИ Андрей Галбур передал накануне послу РФ в Кишиневе письмо, в котором Кишинев отказывает делегации РФ в пролете через воздушное пространство РМ и в посадке в аэропортах Кишинева и Тирасполя самолетов ВВС России.

В свою очередь Дмитрий Рогозин заявил, что в любом случае приедет в Кишинев, так как был приглашен Игорем Додоном. Председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип заявили, что они не против визита Рогозина при условии, что он прибудет на автобусе или гражданском самолете. В ответ Рогозин предложил прилететь на вертолете или приехать на мотоцикле «на выбор молдавских властей».

Отметим, что после горячей фазы приднестровского конфликта в 1992 году, Тигина и близлежащие населенные пункты находятся под контролем самопровозглашенной ПМР.