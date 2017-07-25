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Экономика
Объявлен порядок налогообложения музыкантов
25.07.2017

Директор государственной налоговой службы Сергей Пушкуца проинформировал руководство национальной ассоциации музыкальной индустрии Молдовы (ANIM) о порядке налогообложения музыкантов.

В ходе встречи речь шла о различных вопросах, касающихся соблюдения налогового законодательства лицами, предоставляющими услуги в области музыкальной индустрии. Стороны обсудили порядок соответствия налогоплательщиков отрасли, а также методы оценки их доходов, ретроактивное соответствие, период и порядок, срок действия патента и другие темы.

Пушкуца представил подробную информацию о соблюдении налогового законодательства налогоплательщиками, которые предоставляют услуги в области искусства, подчеркнув преимущества и возможности этого процесса.

Ранее музыканты и артисты, оказывающие услуги на свадьбах и других торжествах, выражали возмущение намерения властей наказывать их за уклонение от уплаты налогов с полученных доходов.


 
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