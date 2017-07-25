Рогозин «знает», кто хочет объявить его персоной нон-грата в Молдове

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, как обычно, саркастично отреагировал на онлайн-петицию с призывом объявить его персоной нон-грата и запретить ему въезд в РМ, созданную вчера группой экспертов.

«Группа "гражданских активистов" Молдовы написала письмо с требованием объявить меня персоной нон грата. Знаем мы этих "активистов"», — написал Рогозин на своей странице в Facebook, добавив фотографию с американским военным.

Накануне эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul создали онлайн-петицию «СТОП спонсорам сепаратистского режима» с призывом объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Петиция была создана «в связи с последними зявлениями Дмитрия Рогозина, продолжающимися военными учениями и действиями сепаратистских властей приднестровского региона, которые открыто поддерживают власти РФ на высоком уровне».