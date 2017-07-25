25 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Рогозин «знает», кто хочет объявить его персоной нон-грата в Молдове
25.07.2017

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, как обычно, саркастично отреагировал на онлайн-петицию с призывом объявить его персоной нон-грата и запретить ему въезд в РМ, созданную вчера группой экспертов.

«Группа "гражданских активистов" Молдовы написала письмо с требованием объявить меня персоной нон грата. Знаем мы этих "активистов"», — написал Рогозин на своей странице в Facebook, добавив фотографию с американским военным.

Накануне эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul создали онлайн-петицию «СТОП спонсорам сепаратистского режима» с призывом объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Петиция была создана «в связи с последними зявлениями Дмитрия Рогозина, продолжающимися военными учениями и действиями сепаратистских властей приднестровского региона, которые открыто поддерживают власти РФ на высоком уровне».

 


 
Количество просмотров:
63
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.