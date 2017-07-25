"Наша партия" требует отмены закона о смешанной избирательной системе

Политическая партия „Наша партия” обнародовала декларацию, в которой просит аннулировать закон об изменении смешанной избирательной системы. Согласно декларации, ППНП „осуждает преступную договоренность между Либерально-демократической партией Владимира Плахотнюка и Партией социалистов Игоря Додона, которые приняли с грубыми нарушениями так называемый закон о смешанной системе”. В то же время представители фракции ППНП призывают депутатов из парламентской оппозиции опротестовать закон об изменении избирательной системы в Конституционном суде, передает IPN.

По словам вице-председателя фракции Елены Грицко, принятие смешанной системы было сделано с большими нарушениями. „Тандем Плахотнюк-Додон проигнорировал рекомендации Венецианской комиссии, не были организованы реальные консультации с оппозицией, гражданским обществом и партнерами. В то же время, проект смешанной системы нарушает статьи Конституции, которые относятся к демократии и политическому плюрализму, праву избирать и быть избранным и др.”, - отметила вице-председатель ППНП.

Другой вице-председатель Дмитрий Чубашенко отметил, что партия использует все законные формы для отмены закона о смешанной избирательной системе, в том числе акции протеста.

По словам вице-председателя ППНП Илиана Кашу, смешанная система голосования приведет к подкупу избирателей. Смешанное голосование не имеет ничего общего с демократическим будущим Республики Молдова, превратит страну в „Северную Корею Юго-Восточной Европы”, - сказал Илиан Кашу.

Он осудил и действия силовых структур в штатском, которые применили силу в отношении членов „Нашей партии”. По его словам, это поведение полицейских, проникших в толпу протестующих и готовых в любой момент применить силу, призвано создать „профессиональные провокации”.

Примар Бэльц Ренато Усатый заявил через интернет, что партия будет бойкотировать вместе с парламентской оппозицией „закон Додона и Плахотнюка”. Он добавил, что протесты, которые были, и которые будут, предназначены для информирования внешних партнеров о том, что происходит в Молдове.