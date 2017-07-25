ЛП требует, чтобы судебные заседания по делу Киртоакэ были публичными

Руководство Либеральной партии требует, чтобы дело по обвинению генерального примара Дорина Киртоакэ, который является и первым вице-председателем формирования, было опубликовано в полном объеме, а судебные заседания были открытыми. Либералы, которые считают, что дело является политическим, требуют так же, чтобы процесс над Дорином Киртоакэ находился под контролем европейских экспертов по правам человека, передает IPN.

В заявлении ЛП, представленном в ходе пресс-конференции отмечается, что арест Дорина Киртоакэ произведен без доказательств, с серьезными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, в том числе с незаконным устранением адвокатов с самого начала, что является нарушением права на защиту, гарантированного Конституцией и Европейской конвенцией о защите прав человека. В заявлении либералов говорится и о том, что 21 июля прокуроры тайно передали дело в суд, лишая обвиняемого и адвокатов права ознакомиться беспрепятственно со всеми материалами.

Вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну заявил, что судебные заседания должны быть открытыми, а рассмотрение в закрытом судебном заседании будет новым злоупотреблением в отношении Дорина Киртоакэ. Кроме того, ЛП требует делегирования Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы экспертов в области прав человека для мониторинга судебного процесса, который, согласно партии, будет рассмотрен теми же быстрыми темпами, заданными прокурорами.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу заявил, что Дорин Киртоакэ, находящийся под домашним арестом, не мог ознакомиться с материалами дела, направленными в конце прошлой недели в суд. По его словам, генпримару сообщили о завершении расследования на его имя 18 июля, а 21 июля, в пятницу, Генпрокуратура объявила, что направила дело в суд. Лидер либералов сказал, что в данном случае отмечено грубое нарушение Уголовно-процессуального кодекса, который предусматривает право обвиняемого на ознакомление с материалами дела. По его мнению, „прокуроры хотят быстро, за одну ночь, коммунистическими и сталинскими методами арестовать, допросить и приговорить Дорина Киртоакэ”.

Михай Гимпу заявил также, что дело Дорина Киртоакэ „идет в ногу” с референдумом социалистов по отставке примара для того, чтобы „отстранить его от должности”, а те, кто „заказал” его задержание, чтобы „захватили Примэрию муниципия Кишинев”, повторяя, что дело Дорин Киртоакэ является политическим. Михай Гимпу добавил, что нужно привлечь к ответственности тех, кто ведет это дело за злоупотребления. По его мнению, за этим делом стоят лидер Демократической партии Влад Плахотнюк, Игорь Додон и бывший либерал Анатол Шалару.

Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая в рамках уголовного дело о платных парковках. Через два дня был помещен под домашний арест, где находится и в настоящее время. Градоначальник обвиняется в пассивной коррупции, принятии и получении, через посредника, имущества, которое ему не положено взамен выполнения и ускорения выполнения действий. Кроме того, генпримар столицы обвиняется в извлечении выгоды из влияния. 21 июля прокуроры направили дело в суд. Дорин Киртоакэ заявляет о своей невиновности.