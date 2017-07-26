Адиль Османов занял 5-е место на ОФЕМ

Дзюдоист Адиль Османов занял 5-е место на Олимпийском фестивале европейской молодёжи, который проходит в эти дни в венгерском городе Дьёр, передаёт IPN.

Он одержал четыре победы и потерпел два поражения в весовой категории до 55 кг. В поединке за бронзу Османов уступил россиянину Арману Гамбаряну. Из молдавских дзюдоистов в Дьёре также выступят Петру Пеливан, Дан Бузика, Еуджен Матвейчук, Григоре Табан и Илья Дорофеев.

На предыдущем Олимпийском фестивале европейской молодёжи дзюдоист Ион Михайлов завоевал золотую медаль. В Тбилиси, в 2015 году, Молдова показала лучший результат на ОФЕМ в своей истории, заняв 6-е место в медальном зачёте (5 золотых и 2 серебряных медали).