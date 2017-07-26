Российские программы, ретранслируемые в Молдове, вредны для отечественного потребителя, мнение

Выпуски новостей и аналитические передачи российских телеканалов, ретранслируемые на территории Молдовы, вредны для потребителей информации, проживающих между Прутом и Днестром. Такие заявления были сделаны в передаче „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Ссылаясь на доклад Ассоциации независимой прессы, показывающий, что российские телеканалы ретранслируют на территории Молдовы программы манипулятивного характера, журналист Виктор Никитуш отметил, что как выпуски новости, так и аналитические программы российских телеканалов вредны для потребителей информации между Прутом и Днестром. „Думаю, нам не следует запрещать, например, фильмы, снятые при Советском Союзе, или даже фильмы, которые были сняты позднее, потому что они являются художественной продукцией”, - заявил Виктор Никитуш. По его мнению, однако, нужно сделать выводы из истории, и нынешнее государство Республика Молдова должно принять меры по обеспечению безопасности своего информационного пространства.

Депутат от Демократической партии, экс-председатель Координационного совета по телевидению и радио Корнелиу Михалаке считает, что то, что транслируется на российских телеканалах, является „промывкой мозгов”. Михалаке недоумевает, почему потребитель из Республики Молдова должен быть частью информационной войны, которую Россия ведёт со всем миром. „Очевидно одно: этот информационный продукт, который предназначен для внутреннего употребления, но рикошетом попадает и по нам, несёт агрессию, негативные эмоции”, - считает Корнелиу Михалаке.

Директор компании Intellect Group Ян Лисневский заявил, что 52% молдавских граждан, выступающих за Таможенный союз, являются результатом российского манипулирования. По его словам, опасно, чтобы гражданин не владел информацией об происходящем манипулировании.

Медиа-аналитик Кристиан Табэрэ утверждает, что, хотя это манипулирование ориентировано на внутрироссийский рынок, его очевидным результатом является удержание молдавских потребителей в зоне влияния России. „Ещё более печально то, что Россия считает, что Республика Молдова по-прежнему находится в зоне её информационного влияния, и людям здесь нужно внушать то же, что и в России. Транслируется очень много агрессии, крайне много”, - говорит Кристиан Табэрэ.