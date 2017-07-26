«Через дипломатические антенны посольств» ежегодно утекает по 250-350 миллионов лей

Думитру БАРБАЛАТ

Сегодня правительству предстоит утвердить дополнение в штатную структуру посольства РМ в Италию.

Решено дополнить ее должностью советника по экономическим и торговым делам. МИДЕИ утверждает, что эта мера вызвана необходимостью расширять экономические отношения Молдовы в регионе. А также это результат долгих переговоров еще в прошлом году между двумя заместителями премьеров, министром иностранных дел и министром экономики. Было решено дополнить штаты посольств отделами по торгово-экономическим отношениям.

Открыть отделы у двух министров не получается по разным причинам.

Сегодня в штатах наших посольств и консульств имеются (нельзя сказать, что действуют) торгово-экономические советники, по одному советнику в восьми посольствах: Белоруссии, Украины, Китая, Польши, Румынии, представительстве ООН в Женеве, консульстве во Франкфурте-на-Майне и ЕС. И три советника в посольстве в Москве. Всего посольств и консульств 39.

При такой «мощной» поддержке с помощью 11 штатных единиц торгово-экономических советников вряд ли можно сдвинуть с мертвой точки наш экспорт, который традиционно на протяжении десятилетий в два раза меньше импорта. Но зато «через дипломатические антенны посольств» (так предусмотрено в законах о бюджете) тратим по 250-350 миллионов лей ежегодно на «продвижение внешней политики и национальных интересов». Только за последние три года эти расходы составили 902 миллиона лей. При всем этом официальных документов внешней политики и внешней экономической деятельности Республики Молдова никогда не существовало.