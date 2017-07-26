Партия коммунистов призывает бойкотировать референдум, инициированный Игорем Додоном

Партия коммунистов считает единственно правильным решением бойкотировать инициированный президентом Игорем Додоном консультативный референдум о предоставлении ему дополнительных полномочий. ПКРМ поручила своим территориальным структурам создать мобильные группы для информирования граждан о своём решении, а также о „сговоре между демократами и социалистами”, передаёт IPN.

В постановлении Исполкома Центрального комитета ПКРМ отмечается, что Игорь Додон „усердно служит правящему режиму, и всякий раз, когда власти демократов угрожает опасность, Додон приходит к ней на помощь”. По словам ПКРМ, Игорь Додон назначает всех послов, предложенных демократами. Кроме того, Партия коммунистов утверждает, что он разделил с демократами такие денежные структуры, как „Moldovagaz” и „Chișinău-Gaz”.

Говоря о референдуме, инициированном президентом, коммунисты заявляют, что единственно правильным решением является его бойкот. По мнению ПКРМ, этот референдум является дымовой завесой, призванной создать впечатление, что Игорь Додон находится в оппозиции. „Назначенный на 24 сентября референдум носит консультативный характер и не имеет ни малейшей юридической силы, по сути это – простой соцопрос”, - говорится в постановлении ПКРМ.

Исполнительный комитет Центрального комитета ПКРМ призывает бойкотировать консультативный референдум. Партия призывает членов своих территориальных структур информировать граждан о „сговоре между ПСРМ и ДПМ” и о необходимости бойкотировать консультативный референдум, чтобы воспрепятствовать планам нынешнего режима.