Юрие Лянкэ требует стратегию для ликвидации тарифа на роуминг в ЕС для молдаван

Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ потребовал от Министерства информационных технологий и связи (МИТС) и Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) подготовить стратегию, выполнение которой приведет к исключению тарифов на роуминг для граждан Республики Молдова, которые выезжают в ЕС, передает IPN.

Юрие Лянкэ уточняет, что в ходе последнего визита в Республику Молдова европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан отметил, что необходимо согласовать тарифы на роуминг между ЕС и странами Восточного партнерства. „В связи с этим прошу представить информацию о плане мероприятий законодательного характера, а так же на уровне норм НАРЭКИТ и МИТС, а также действия, которые должны быть сделаны для того, чтобы адаптировать наш рынок телекоммуникаций к уровню стран, входящих в Европейский союз для ускорения аннулирования тарифов на роуминг для граждан, которые путешествуют в ЕС”, - говорится в заявлении вице-председателя парламента.

Юрие Лянкэ уточняет, что отмена платы за роуминг может продемонстрировать еще раз, что „граждане нашей страны могут пользоваться теми же правами, как и граждане стран-членов Европейского союза”.