26 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Новости GSM
Юрие Лянкэ требует стратегию для ликвидации тарифа на роуминг в ЕС для молдаван
26.07.2017

Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ потребовал от Министерства информационных технологий и связи (МИТС) и Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) подготовить стратегию, выполнение которой приведет к исключению тарифов на роуминг для граждан Республики Молдова, которые выезжают в ЕС, передает IPN.

Юрие Лянкэ уточняет, что в ходе последнего визита в Республику Молдова европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан отметил, что необходимо согласовать тарифы на роуминг между ЕС и странами Восточного партнерства. „В связи с этим прошу представить информацию о плане мероприятий законодательного характера, а так же на уровне норм НАРЭКИТ и МИТС, а также действия, которые должны быть сделаны для того, чтобы адаптировать наш рынок телекоммуникаций к уровню стран, входящих в Европейский союз для ускорения аннулирования тарифов на роуминг для граждан, которые путешествуют в ЕС”, - говорится в заявлении вице-председателя парламента.

Юрие Лянкэ уточняет, что отмена платы за роуминг может продемонстрировать еще раз, что „граждане нашей страны могут пользоваться теми же правами, как и граждане стран-членов Европейского союза”.


 
Количество просмотров:
51
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.