Р. ГЛАВАН // Мне есть чем гордиться. Я спасла множество человеческих жизней

Руксанда Главан покидает пост министра здравоохранения, с высоко поднятой головой, уточнив, что никогда не держалась за высокие должности и кресла, и то, что почти два года работы на посту главы этого ведомства она посвятила спасению человеческих жизней, от вредных для пациента факторов. Прощальное послание было размещено экс-министром сразу после того как стало известно о том, что Игорь Додон подписал указ об ее отставке. Руксанда Главан назвала это «естественным решением, в свете намеченной реформы правительства». Она поблагодарила врачей «за их почетный труд, который они осуществляют день за днем», выразив надежду на то, что ее приемники продолжат начатые ей реформы в области здравоохранения.

В своем посте на ФБ Главан сделала небольшой экскурс в историю своей деятельности на посту главы минздрава, начиная с 2015 года, обозначив реформы и успехи которых она сумела добиться.

«Я приняла Министерство Здравоохранения в очень сложный как для системы так для пациентов период. В октябре 2015 года, общая задолженность республиканских больниц составляла почти 370 миллионов леев, что на было на 10 процентов больше по сравнению с 2014 годом. В ноябре 2015 года, мы увеличили уровень компенсации до 70% на четыре группы медикаментов, которые выписываются гипертоникам. А год спустя, в октябре 2016 года, мы дополнили список компенсируемых медикаментов еще 65 наименованиями. С июля 2016 года сотрудники государственных медицинских учреждений, входящие в систему обязательного страхования врачебной помощи получают повышенную заработную плату. Кроме этого, с июля 2016 года, впервые в истории страны, дети больные сахарным диабетом получили возможность прохождения лечения в Детском реабилитационном центре, «Сергеевка», и это далеко не все достижения, которыми может похвастать, по-хорошему, бывший министр.

Руксанда Главан подчеркнула, что создание Департамента по централизованному приобретению оборудования и медикаментов для системы здравоохранения, который позволит «организовать эффективную и прозрачную закупку для отрасли», также является одним из достижений, коими она по праву гордится.

«Я уже неоднократно говорила и еще раз повторюсь, я не держусь за должности, потому что все они приходят и уходят. Главное – это то, что ты оставишь после себя», подчеркивает бывший министр.

Кроме самого послания, Руксанда Главан разместила на своей странице в Фэйсбуке коллективную фотографию со всеми сотрудниками ведомства, которое она возглавляла с 2015 по нынешний год.