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Экономика
82 тонны яблок доставленных из Молдовы уничтожили в России
26.07.2017

«Россельхознадзор» заявил об уничтожении 82-х тонн яблок  доставленных из Республики Молдова, своими подразделениями, расположенными в Смоленской и Брянской областях. По заявлению российского фитосанитарного ведомства, главными причинами, приведшими к столь печальным результатам, стали отсутствие обязательных фитосанитарных документов и поврежденные этикетки товара.

«В соответствии с положениями Регламента по осуществлению фитосанитарного контроля на территории Евразийского Экономического Союза, были уничтожены 82 тонны яблок. Товар, поступивший из Республики Молдова, был доставлен на территорию Российской Федерации с поврежденными этикетками, а также без необходимой фитосанитарной документации», говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

Весь фруктовый груз "погиб" под натиском лезвия и гусениц бульдозера, после чего был погребен на полигоне по захоронению бытовых отходов.


 
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