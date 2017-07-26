82 тонны яблок доставленных из Молдовы уничтожили в России

«Россельхознадзор» заявил об уничтожении 82-х тонн яблок доставленных из Республики Молдова, своими подразделениями, расположенными в Смоленской и Брянской областях. По заявлению российского фитосанитарного ведомства, главными причинами, приведшими к столь печальным результатам, стали отсутствие обязательных фитосанитарных документов и поврежденные этикетки товара.

«В соответствии с положениями Регламента по осуществлению фитосанитарного контроля на территории Евразийского Экономического Союза, были уничтожены 82 тонны яблок. Товар, поступивший из Республики Молдова, был доставлен на территорию Российской Федерации с поврежденными этикетками, а также без необходимой фитосанитарной документации», говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

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