Додон рассказал, кто из молдавских мигрантов в России получит амнистию

В ближайшее время мы будем добиваться снятия запрета на въезд в Россию той части граждан Молдовы, с которых этот запрет еще не снят, заявил президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии в соцсети Одноклассники.

"Под запретом на нахождение в России оказалось 50 тысяч граждан Молдовы. Из этих 50 тысяч есть те, у кого судимость. С таких лиц запрет снят быть не может. Остальные нарушения проходят по двум статьям миграционного законодательства. Мы с президентом Путиным договорились дать амнистию по статье 26, под которую попали 26 тысяч граждан Молдовы. По 27 статье амнистия не была произведена", — отметил Додон.

По его словам, трудности возникли после того, как правительство Молдовы выдворило за пределы страны пятерых российских дипломатов.

"Это была провокация, она была сделана для того, чтобы я не смог добиться никаких результатов в диалоге с российской стороной. Но в ближайшее время мы будем добиваться и амнистии по 27 статье", — добавил Додон.

Он подчеркнул, что в течение 2017 года состоялось пять встреч между ним и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых глава молдавского государства принципиально затрагивал три вопроса — по молдавским мигрантам в РФ, по экспорту молдавских товаров на российский рынок и по урегулированию приднестровского конфликта.

Посольство России в Молдове 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. В ответ Москва выслала пятерых молдавских дипломатов.

Додон вступил в должность главы республики 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.