Додон ждет Путина в Кишиневе

Президент Игорь Додон заявил, что ждет визита российского коллеги Владимира Путина, отмечает NOI.md.

По словам президента, кремлевский лидер мог бы приехать с официальным визитом в нашу страну в следующем году.

Это заявление было сделано Игорем Додоном в ходе онлайн-конференции, организованной прошлой ночью в социальной сети Оdnoklassniki.ru.

Напомним, что первая встреча двух президентов состоялась в январе в Москве. Впоследствии, Додон и Путин провели еще две встречи: в марте в Кремле и 9 мая, когда Додон присутствовал на военном параде на Красной площади.