Ренато Усатый прикрывает командировками своё бегство в Москву

Ренато Усатый уже третий раз за год просит продлить ему так называемую командировку в Россию. На этот раз ему ее продлили о 18 сентября.

"Мы так и не получили отчета о поездке, никаких результатов пребывания в России. Ничего конкретного. Даже то, что было обещано. За это время уже должны были быть результаты, но мы пока их не видим", - сказал муниципальный советник Влад Гицу для publika.md

Некоторые советники считают эти командировки незаконными.

Жители Бельц тоже недовольны отсутствием Ренато Усатого. Люди говорят, что видели его верхом на лошади, как он общается с российскими звёздами, но ничего больше, к сожалению. По их мнению, пока мэр в командировке, не видно никак перемен.

Секретарь Бельцкого муниципального совета утверждает, что ничего противозаконного в командировках мэра нет. Сам Усатый признаёт, что заграничные командировке ему нужны, чтобы скрываться, несмотря на то, что месяц назад он писал в соцсетях, что больше не находится в международном розыске. А между тем, Усатый выкладывает в интернет фотографии, как весело проводит время в России.

Мэр Бельц отсутствует на работе с начала сентября прошлого года. Он находится в международном розыске с 2016 года, а в момент его задержания войдёт в силу мандат на его арест сроком на 30 дней. Его обвиняют в покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова, а также в попытке повлиять на показания предполагаемого киллера. Если вина Усатого будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.