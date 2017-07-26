Высшая судебная палата решит, принимать ли к рассмотрению иск Валериана Мынзата

Сегодня станет известно, примет ли Высшая судебная палата к рассмотрению иск осуждённого за мошенничество адвоката Валериана Мынзата.

Он намерен обжаловать решение Апелляционной палаты оставить в силе вердикт суда первой инстанции. В конце мая "гламурного" адвоката приговорили к девяти годам тюрьмы. Мынзата признали виновным в инсценировке ДТП с целью получения страховки. Это уголовное дело открыли ещё в 2009-ом.

А в феврале нынешнего года Мынзата обвинили в коррупции. Он вымогал у своей клиентки 20 тысяч евро. Адвокат вину признал и отделался штрафом в 75 тысяч леев.