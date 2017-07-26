Самолет Air Moldova приземлился с поврежденным шасси

Воздушное судно Air Moldova столкнулось с проблемами при посадке после того, как во время захода на полосу у него спустило одно из колес шасси. Инцидент произошел сегодня, 26 июля, в международном аэропорту Кишинева.

Информация была подтверждена Думитру Никулэицэ, представителем компании Air Moldova, передает today.md.

По словам пресс-секретаря Air Moldova, в последнее время подобные инциденты не были зарегистрированы. однако в истории компании были похожие случаи.

По некоторым данным, инцидент произошел по вине экипажа, который не сменил резину перед взлетом.

Нино Чобинашвили, представитель аэропорта, заявила представителям СМИ, что инцидент не связан с взлетно-посадочной полосой и, что аэропорт не несет ответственности за него. Она добавила, что будет проведено расследование, а деталями происшедшего могут поделиться только представители авиакомпании.

На прошлой неделе компания Air Moldova была вынуждена аннулировать рейс Кишинев-Афины после обнаружения технических неисправностей самолета, который должен был выполнить рейс.

В последнее время компания Air Moldova пользуется не лучшей славой из-за отмены пяти рейсов, которые, в соответствии с летним расписанием, обычно совершались по вторникам .

После отмены рейсов, в медиа-пространстве появилось открытое анонимное письмо группы сотрудников авиакомпании Air Moldova, которое они направили в адрес президента страны, спикера парламента, премьера и в прессу. В письме говорится о "коррупции и некомпетентности", которые доминируют в компании. Сотрудники компании призвали власти "спасти Air Moldova".