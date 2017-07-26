Общество Приостановлена работа двух пунктов пересечения границы Из-за технического сбоя в базе данных украинского пограничного ведомства введён запрет на пересечение государственной границы в пунктах пропуска „Мирное–Табаки” и „Вулкэнешть–Виноградовка”. Работа погранпунктов приостановлена до 17.00, передаёт IPN.



Пограничная полиция призывает участников трансграничного движения, намеревающихся отправиться в Украину или проследовать транзитом через её территорию, выехав через указанные пункты пропуска, выбрать соседние с ними погранпункты „Чадыр-Лунга” или „Чишмикиой”.

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