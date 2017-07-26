Политика На каком этапе находится подготовка консультативного референдума спустя почти 4 месяца с момента подписания указа Спустя почти четыре месяца после подписания президентом Игорем Додоном указа о проведении республиканского консультативного референдума, судьба плебисцита пока остается неопределенной. В правительстве утверждают, что в бюджете на текущий год не были предусмотрены деньги на проведение референдума, и в этих условиях размер расходов устанавливается парламентом по предложению Центральной избирательной комиссии. В законодательном органе отметили для IPN, что документы будут рассмотрены в соответствии с компетенциями и в сроки, предусмотренные законодательством, сразу как они попадут в парламент.



Советник президента Максим Лебединский отметил для IPN, что указ был подписан, а формирование избирательных округов, избирательных бюро, утверждение плана действий и др. входит в компетенцию ЦИК. Финансирование находится в компетенции правительства, и должен высказаться и парламент.



Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Родика Сырбу заявила для IPN, что ЦИК не имеет других дополнительных сведений, кроме тех, которые были обнародованы до сих пор. После того, как указ президента был опубликован в Официальном мониторе, ЦИК утвердила смету расходов и передала ее правительству и парламенту для определения финансовых источников, необходимых для надлежащей организации и проведения плебисцита. До сих пор комиссия не имеет ответа на этот счет.



В ответ на запрос IPN правительство отмечает, что указ президента о проведении республиканского консультативного референдума по вопросам национального значения был опубликован в Официальном мониторе 31 марта 2017 года. Следовательно, в Законе о государственном бюджете на 2017 год не были предусмотрены финансовые средства на организацию и проведение референдума. Согласно положениям Кодекса о выборах, в случае, если расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов за текущий год не предусмотрены в государственном бюджете, их размер устанавливается парламентом по предложению Центральной избирательной комиссии.



Вместе с тем, Конституционный суд должен рассмотреть в среду обращение, поданное фракцией Либеральной партии, о конституционности указа президента Республики Молдова о проведении республиканского консультативного референдума относительно вопросов, представляющих национальный интерес.



Президент Игорь Додон подписал 28 марта указ о проведении республиканского консультативного референдума. Плебисцит должен состояться 24 сентября, а граждане должны ответить на четыре вопроса, связанных с превращением в государственный долг экстренных кредитов, предоставленных НБМ трем обанкротившимся банков, с предоставлением президенту полномочий для роспуска парламента в иных условиях, чем предусмотрено в настоящее время. Избирателей спросят так же, если хотят сокращения количества депутатов от 101 до 71, а так же о преподавании в школах Истории Молдовы. Для организации плебисцита ЦИК определила смету расходов в сумме 74, 7 млн. леев.

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