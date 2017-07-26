Трудовой кодекс в редакции эксплуататоров: работников можно увольнять автоматически, отменяется приказ о приеме на работу, расторгаются коллективные трудовые договоры

Александр КАЗАНСКИЙ

В конце прошлой недели, на последнем заседании текущей сессии парламента, депутаты утвердили изменения и дополнения в 36 статей Трудового кодекса. Поправки составлены весьма цинично: выгодны они только работодателям в ущерб работникам. Обсуждались они в рамках трехсторонней комиссии – правительство, профсоюзы, патронаты по инициативе премьер-министра Павла Филипа. Профсоюзы назвали неприемлемой «идею разработки нового Трудового кодекса без участия социальных партнеров». Очень дипломатичная формулировка с учетом того, что профсоюзам просто дали пинок под зад, - и они это терпеливо снесли.

Профсоюзные лидеры считают, что изменения, внесенные в Трудовой кодекс и утвержденные парламентом, сокращают права и гарантии работников, укрепляя позицию работодателей. А вот представители бизнес-среды отмечают, что поправки вносят долгожданный баланс в регулирование отношений работодатель - работник и облегчают администрирование, сообщает IPN со ссылкой на радиостанцию «Свободная Европа».

Отныне достижение пенсионного возраста становится одной из причин, на которую может ссылаться работодатель, чтобы расторгнуть трудовой договор.

Вице-председатель национальной конфедерации профсоюзов Серджиу Саинчук отметил, что это не даст возможности работать после выхода на пенсию: «Если бы эта норма относилась бы к определенной категории – тогда пожалуйста, так решило государство в качестве защиты для той или иной категории работников. Но в данном случае это касается всех людей, и поэтому эта норма, в принципе, должна быть объявлена неконституционной, потому что она ограничивает право пожилых людей на труд. С одной стороны, мы говорим, что активные люди должны работать в дальнейшем, с другой стороны – их разрешают увольнять».

Лица, уволенные по причине выхода на пенсию, могут быть впоследствии трудоустроены сроком до двух лет, но уже на усмотрение работодателя. Исполнительный директор ассоциации иностранных инвесторов Анна Гроза отметила, что работодатели просили включить эту норму в кодекс, но при этом в крупных компаниях не собираются отказываться от работников, в которых инвестировали средства. Можно, впрочем, не сомневаться, что желающие увольнять - найдутся.

Другая норма, которую приветствуют работодатели, но критикуют профсоюзы, касается испытательного срока. Экономические агенты освобождены от обязанности мотивировать отказ в трудоустройстве молодому специалисту, при увольнении ему можно ничего не объяснять.

Серджиу Саинчук считает, что это оставляет место для злоупотреблений: «Была норма, которая защищала молодых специалистов, тем более, что государство тратит огромные суммы на их подготовку. Более жесткая норма установлена в ст. 63: мне не понравился молодой специалист, проработал три месяца, и я ему говорю - прощай, не мотивируя причин, по которым человек не прошел испытательный срок».

А вот Анна Гроза считает, что упрощение процедуры увольнения после испытательного срока освобождает работодателей от проблем. И все настолько хорошо, что порадуется даже будущий работник: «Испытательный срок для молодых специалистов – способ борьбы с незаконным трудоустройством: очень многие работодатели, малые и средние предприятия боятся брать молодых специалистов, поскольку процедура увольнения в случае, если они не соответствуют должности, очень сложная. Нужно было создавать комиссию, издавать приказ, делать анализ резюме, определять какие навыки человек имеет и почему именно некомпетентен, а теперь все это излишне».

Исполнительный директор ассоциации иностранных инвесторов сказала, что все поправки, внесенные в 36 статей Трудового кодекса, обсуждены в рамках рабочей группы, созданной по инициативе премьер-министра Филипа. Голосование в парламенте бизнес-среда оценивает как большую удачу. А вот профсоюзы отказываются принять некоторые изменения, но поздно: обратного пути нет.

Еще новшества. Дополнительный отпуск по уходу за ребенком без сохранения зарплаты будет предоставляться до четырех лет, а не до шести, как это делалось до сих пор. Анна Гроза отметила, что обоснований этого требования у работодателей хватает: «Было очень много случаев, когда мать де юре была в отпуске по уходу за ребенком без сохранения заработной платы, но фактически занималась бизнесом или была в Италии на заработках, или оформляла документы для эмиграции. И мы не можем нанять кого-то еще на ее место, а если все-таки нанимаем, то на определенный срок и без гарантий».

Гроза очень хорошо понимает, что матери не от хорошей жизни едут на заработки, оставляя беспомощных младенцев на попечение кого попало. Но думает ли она, кого работодатели будут нанимать на работу, если матери перестанут рожать?

Вице-председатель национальной конфедерации профсоюзов отметил, что новации производятся в отсутствие статистических данных о последствиях, а также о количестве женщин, которые берут на три-шесть лет отпуск без сохранения заработной платы. Многие эксперты неправительственных организаций считают, что снижение продолжительности декретного отпуска должно быть сбалансировано некоторыми льготами: например, должны быть увеличены пособия по уходу за ребенком в первый-второй годы.

В итоге национальная конфедерация профсоюзов все же выразила «озабоченность».

В заявлении НКПМ, цитируемом Инфотаг, отмечено: профсоюзы принимали участие в разработке закона, но «их предложения проигнорированы». Профсоюзы не согласны, в частности, с предоставлением работодателю права увольнять работника без согласия профсоюзной организации, с отменой обязательного приказа о приеме на работу, расторжением коллективных трудовых договоров для регулирования трудовых отношений.

По мнению НКПМ, поправки «подрывают социально-экономические права и гарантии трудящихся; компрометируют меры государства по борьбе с нелегальной работой и зарплатами в конвертах; отрицательно сказываются на эффективности социального партнерства; противоречат международному праву, в котором Молдова является одной из сторон… Применение дополнений в Трудовой кодекс, уменьшающих права и интересы работников, может привести к конфликтам и заставит вернуться к пересмотру правовых норм».

А вот это вряд ли. Какие конфликты, когда профсоюзы трусливы и продажны, а работники – безграмотны и равнодушны к своим правам? В любой нормальной стране люди просто вышли бы на улицу с вилами и топорами.