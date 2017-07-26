Национальное агенство автотранспорта выявило нарушения в первый же день работы Yandex.Taxi

Инспекторы Национального агентства автотранспорта (ANTA) обнаружили нарушения в трех транспортных средствах компании Yandex.Taxi в первый же день их работы.

«В контексте появившейся в СМИ информации о новой услуге такси в Кишиневе, считаю нужным довести до сведения общественности правовые рамки, регламентирующие эту область, а также подробности о транспортных средствах, три их которых были проверены Национальным агентством автотранспорта и компании, которая предоставляет эти услуги», - написал вице-министр транспорта Сергей Букатару на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, основы деятельности дорожного транспорта в режиме такси в большей степени регламентируются Кодексом автомобильного транспорта, который указывает на то, что автодорожные перевозки людей и грузов осуществляются за деньги на территории населенного пункта только операторами дорожного транспорта, имеющего лицензию.

Вместе с тем, согласно статье 81 Кодекса, к осуществлению таксомоторных автотранспортных перевозок допускаются легковые автомобили, отвечающие в совокупности следующим условиям:

a) оснащение узаконенными таксометрами в рабочем состоянии, прошедшими метрологическую поверку и зарегистрированными в территориальном налоговом органе; b) оснащение лампой-такси в рабочем состоянии согласно Правилам автотранспортных перевозок пассажиров и багажа; c) наличие знаков, надписей, цветных элементов кузова и оборудования, предусмотренных Правилами автотранспортных перевозок пассажиров и багажа.

Другой важный аспект, который регламентирован статьей 83 указывает на то, что для осуществления таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров автотранспортный оператор обязан обеспечить наличие на борту дорожного транспортного средства на всей протяженности поездки:

a) заверенной копии лицензии на автотранспортные перевозки, в оригинале; b) действительного сертификата профессиональной компетенции водителя; c) путевого листа, образец которого предусмотрен Правилами автотранспортных перевозок пассажиров и багажа;

«Как следствие, из отчетности законных норм, изложенных в сервисе Yandex Taxi, хочу сообщить, что из трех транспортных средств, остановленных у кишиневского международного аэропорта инспекторами ANTA для проверки, было установлено, что ни одна из норм Кодекса автомобильного транспорта соблюдена не была. Более того, инспекторы ANTA в рамках проверки установили, что в транспортных средствах также нарушены нормы, установленные статьей 84 Кодекса абзац (3.1), в котором говорится о запрете установки в салоне и/или на кузове дорожного транспортного средства, не имеющего заверенной копии лицензии на автотранспортные перевозки, отличительных знаков, надписей, оборудования и принадлежностей, присущих транспортным средствам, осуществляющим таксомоторную автотранспортную перевозку», - заключил Серджиу Букэтару.