Родильное отделение при Институте матери и ребёнка временно закрывается

В период с 1 по 20 августа текущего года деятельность Перинатального центра III-го уровня (Родильное отделение) при столичном Институте матери и ребёнка будет временно приостановлена. Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения Олег Кречун, передаёт IPN.

Госпитализировать беременных и рожениц, нуждающихся в высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, будут в отделения Муниципальной больницы №1.

Приостановка деятельности Перинатального центра связана с необходимостью проведения текущего ремонта и общей санитарной обработки Центра.