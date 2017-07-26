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Здоровье
Родильное отделение при Институте матери и ребёнка временно закрывается
26.07.2017

В период с 1 по 20 августа текущего года деятельность Перинатального центра III-го уровня (Родильное отделение) при столичном Институте матери и ребёнка будет временно приостановлена. Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения Олег Кречун, передаёт IPN.

Госпитализировать беременных и рожениц, нуждающихся в высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, будут в отделения Муниципальной больницы №1.

Приостановка деятельности Перинатального центра связана с необходимостью проведения текущего ремонта и общей санитарной обработки Центра.


 
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