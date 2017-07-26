Игорь Додон подписал Указ о награждении членов ОКК и представителей ОБСЕ за участие в миротворческой операции

В знак высокого признания усилий по поддержанию мира, стабильности и правопорядка в зоне безопасности Республики Молдова награждаются:

Орденом „Ordinul Republicii”:

- СОЛОНЕНКО Ион - бригадный генерал, работает с первого дня в ОКК с момента её образования, 27 июля 1992 года. С 2002 года – в качестве сопредседателя ОКК от РМ.

Орденом „Ordinul de Onoare”:

- БАЯНДИН Олег - гражданин Республики Беларусь, подполковник ВС Республики Беларусь, военный советник Миссии ОБСЕ в Молдове в 2004-2007 годах.

- КИРТОАКА Николае - полковник, первый сопредседатель ОКК от РМ, с момента образования данной Комиссии в 1992 году, когда обсуждались все практические вопросы по началу осуществления совместной миротворческой операции на Днестре.​

- ГУЦУ Сергей - полковник Национальной Армии, военный консультант в составе ОКК с 2006 года.​

- НАДОЛЬСКИ Ян - полковник ВС Республики Польша, гражданин Республики Польша, военный представитель Миссии ОБСЕ в Молдове в 2003-2006 годах.

Орденом „Gloria Muncii”:

- ФОНДОС Аурел - полковник Национальной Aрмии, Старший Воинский начальник Воинского контингента Миротворческих Сил в 2007-2011, член ОКК с 2011 года.

- МАКРИНСКИ Виктор - полковник Национальной Aрмии, Старший Воинский начальник Воинского контингента Миротворческих Сил в 2003-2007, член ОКК.

- РОМАН Георге - сопредседатель ОКК от РМ в 1995-2002 гг. Внёс большой вклад в обеспечение мира и поддержание безопасности на Днестре.​

Также были внесены предложения и переданы на согласование в официальные структуры соответствующих государств для награждения миротворцев от России и Украины. Данные награждения пройдут после согласования, в соответствии с международными процедурами.