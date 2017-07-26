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Вадим Красноселский: Это путь к войне
26.07.2017

Требования молдавских властей о выводе российских войск из Приднестровья, лидер региона, Вадим Красноселский сравнивает  «с жонглированием огнём в пороховом погребе».

«Молдавские политики традиционно, из года в год заявляют о своем желании изгнать отсюда российское присутствие. Это и решение Конституционного суда, и недавнее решение парламента Молдовы. Это всё настораживает и ведёт, как минимум, к эскалации конфликта. Подменить миротворцев, удалить российское присутствие — это путь к войне.

Это недопустимо. Можно сравнить некоторых молдавских политиков с жонглёрами огнём в пороховом погребе. Очень опасное занятие. Поэтому мы традиционно призываем к переговорному процессу и чтобы не допускались односторонние действия против Приднестровской Молдавской Республики», — заявил он.

Вадим Красносельский подчеркнул, что «в таких условиях и при таких решениях властей Молдовы ни о каком сближении говорить нельзя». «Наоборот, всё говорит о том, что «у нас абсолютно разный путь: у кого-то на запад, а у кого-то на восток, на Россию», — заявил он.

Кристина Пендя


 
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