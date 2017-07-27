Премьер обнародовал список новых министров, проигнорировав парламент и перехитрив президента

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В соответствии со статьей 10 (4) закона о правительстве, действующего с 19 июня, премьер-министр вправе в период исполнения своего мандата обратиться в парламент с запросом об изменении списка министерств в случае необходимости их создания, реорганизации или упразднения.
Парламент, в свою очередь, принимает решение по запросу премьер-министра путем принятия постановления об изменении списка министров большинством голосов избранных депутатов.
Что же случилось вчера на заседании правительства?
Премьер обнародовал список «новых» министров в новой конфигурации из девяти (вместо 16-ти) министерств.
А ведь нет постановления парламента об изменении списка министров, принятого по запросу премьера.
Пока что действует постановление парламента №1/20.01.2016 об утверждении программы деятельности правительства и выражении вотума доверия правительству в составе 19 членов правительства и 16 министерств.
И в данном постановлении парламента фигурируют даже уволенные ранее министры.
По всем данным получается, что премьер, в нарушение свежего закона о правительстве, назначил незаконных министров. Потому как действует - не отменено - постановление парламента №1/20.01.2016 о правительстве и нет постановления парламента, которым был бы утвержден другой состав правительства.
Допустим, теоретически, что подобное решение парламента где-то есть. Но оно должно было пройти (в соответствии со ст.98(4) Конституции) утверждение у президента, а затем его следовало опубликовать. Все это хотели обойти. Прехитрить президента.
А значит, не было оснований обнародовать перечень «новых» министерств и «новых» министров. И даже со старта доверить некоторым из них представлять на заседании правительства проекты уже от имени «новых» министерств.
Подобные шалости мог бы допустить директор какой-то серелюшки. Но как на такое может пойти премьер? Разве при двух юридических управлениях в госканцелярии не нашелся хоть один грамотный юрист? А может, они обиделись на то, что в новом типовом штатном расписании для министерств юристов перевели в категорию вспомогательных служб?
Думитру БАРБАЛАТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Программы деятельности Правительства
и выражении вотума доверия Правительству
№ 1 от 20.01.2016
Мониторул Офичиал № 20-24/49 от 29.01.2016
На основании частей (2) и (3) статьи 98 Конституции Республики Молдова
Парламент принимает настоящее постановление.
Ст.1. – Утвердить Программу деятельности Правительства Республики Молдова на 2016-2018 годы и выразить вотум доверия Правительству в следующем составе:
Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
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