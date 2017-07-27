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Общество
Додон: Если произойдет трагедия с самолетом "Air Moldova", вина будет лежать на власти
27.07.2017

По словам главы государства, в случае, если дело дойдет до трагедии, вина и ответственность будет лежать на власти, а в первую очередь на премьер-министре и министре транспорта.

Об этом Додон заявил в рамках сегодняшней встречи с журналистами, которая прошла в Кондрице, передает Аif.md.

"– Это может стать национальной трагедией. Они играют с огнем. Я вам скажу, что происходит: во главе авиакомпании – либерал, который пытается создать там такую же ситуацию, как Киртоакэ в Кишиневе, – подчеркнул президент РМ.

В этом контексте глава государства сообщил о том, что готов в срочном порядке созвать Высший совет безопасности и вызвать на «ковер» ответственных лиц.

Стоит отметить, что в последнее время авиакомпания Air Moldova не раз оказывалась в центре скандала. Её сотрудники написали открытое письмо на имя президента, председателя парламента и премьер-министра с призывом спасти национальную авиакомпанию.

Помимо постоянных задержек рейса, 26 июля у самолета Air Moldova при посадке оказалось поврежденным шасси. Трагедии едва удалось избежать благодаря оперативным действиям пилотов.


 
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