Додон: Дмитрий Рогозин подтвердил свой визит в Кишинёв

Президент Молдовы Игорь Додон встретится в пятницу, 28 июля, с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который, по словам главы государства, подтвердил свой визит в Кишинёв. На следующий день президент встретится с тираспольским лидером Вадимом Красносельским. Об этом Игорь Додон сообщил в среду, 26 июля, в ходе диалога с прессой, прошедшего в резиденции в Кондрице, передаёт IPN.

Глава государства отметил, что двусторонняя встреча с российским вице-премьером состоится во второй половине дня. В ходе дискуссии будут затронуты такие темы, как торговля, дальнейшие шаги по амнистированию молдавских мигрантов в Российской Федерации, вопросы, связанные с признанием приднестровских номерных знаков для регистрации транспортных средств, с признанием приднестровских дипломов об образовании, решение проблем, связанных с мобильной телефонной связью в Приднестровье и т.д.

Президент сообщил о запланированной трёхсторонней встрече в Приднестровье с тираспольским лидером, а также об участии вместе с Дмитрием Рогозиным в мероприятиях, посвящённых 25-летию с момента начала миротворческой операции сил в приднестровском регионе Республики Молдова.

В этом же контексте президент сообщил о том, что он направил приглашение президенту России Владимиру Путину обсудить молдо-российские отношения в Кишинёве. Визит российского лидера в Молдову ожидается в 2018 году.

По словам президента, с начала года он совершил 12 официальных и рабочих зарубежных визитов. Как сообщил Игорь Додон, до конца года он совершит ещё 7 визитов за пределы страны, в том числе в Иран, для участия в церемонии инаугурации президента, в Ватикан, где глава государства встретится с Папой Римским, а также в Россию.