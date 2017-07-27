Кишинев считает недопустимым празднование 25-летия миротворческой операции на Днестре

Приезд российской делегации на празднование 25-й годовщины начала миротворческой операции на Днестре станет ударом по двусторонним отношениям. Такова позиция молдавского МИДа, и об этом официально сообщили послу России в Кишиневе Фариту Мухаметшину.

В МИДе подчеркнули, что празднование 25-летия миротворческой операции, Тирасполь организует в одностороннем порядке. Поэтому участие в мероприятиях официальной делегации из России недопустимо. Неуместен и приезд российских артистов. Также в заявлении МИДа отмечается, что Кишинев выступает за замену миротворцев миссией гражданских наблюдателей.

Напомним, празднование в Тирасполе и Бендерах намерены устроить 29 июля. Российскую делегацию во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пригласил президент Игорь Додон, который решил отправиться в Бендеры и вручить государственные награды молдавским, российским и приднестровским миротворцам.

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что это будет прямым нарушением Конституции. А лидер Демпартии Влад Плахотнюк отметил в статье в американском журнале "Хилл", что Молдова нуждается в помощи США и Евросоюза для решения приднестровского конфликта и выхода из-под влияния России.