Как наживаются врачи на пациентах

Врачи государственных медицинских учреждений зачастую отправляют пациентов на платное обследование в частные клиники, даже если есть возможность дать направление по полису. Это происходит потому, что многие медики материально в этом заинтересованы. Коллеги из передачи "Moldova, ţară de minune" выясняли, почему это происходит.

"Результаты анализов, которые там выдают, надежнее, сами врачи это говорят. Еще говорят, что в наших больницах аппаратура устаревшая".

Некоторые врачи онкологического института сами признают, что отправляют пациентов в частные клиники.

"Отправляем в частные медцентры для проведения компьютерной томографии, простой, с контрастом и без контраста, или на ангиографию, например", - cказал онколог.

Объясняется это тем, что многие врачи работают и в частных клиниках, и получают надбавку к зарплате за проведенные там исследования.

Такие же анализы в диагностическом центре стоят в два раза меньше. При этом оборудование в этом госучреждении даже лучше, чем во многих частных клиниках.

"УЗИ органов брюшной полости, печени, селезенки?

- 211 леев.

- Количественный анализ вируса гепатита С?

- 985 леев."

Пациенты, как правило, не жалуются, что их отправляют в частные клиники, так как не знают свои права. А врачи за подобные поступки не несут никакой ответственности.

"Юридические санкции для этого не предусмотрены, это больше касается морали, этики и деонтологии. если ты работаешь в государственном учреждении, получаешь зарплату и имеешь возможность самореализации, то тебе не должно быть безразлично это учреждение, ты должен поддерживать во всех формах, в том числе финансово", - сказала депутат Валентина Стратан.

В Молдове действует более 300 частных медицинских центров и лабораторий.