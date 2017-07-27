Как наживаются врачи на пациентах

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Здоровье
Врачи государственных медицинских учреждений зачастую отправляют пациентов на платное обследование в частные клиники, даже если есть возможность дать направление по полису. Это происходит потому, что многие медики материально в этом заинтересованы. Коллеги из передачи "Moldova, ţară de minune" выясняли, почему это происходит.
"Результаты анализов, которые там выдают, надежнее, сами врачи это говорят. Еще говорят, что в наших больницах аппаратура устаревшая".
Некоторые врачи онкологического института сами признают, что отправляют пациентов в частные клиники.
"Отправляем в частные медцентры для проведения компьютерной томографии, простой, с контрастом и без контраста, или на ангиографию, например", - cказал онколог.
Объясняется это тем, что многие врачи работают и в частных клиниках, и получают надбавку к зарплате за проведенные там исследования.
Такие же анализы в диагностическом центре стоят в два раза меньше. При этом оборудование в этом госучреждении даже лучше, чем во многих частных клиниках.
"УЗИ органов брюшной полости, печени, селезенки?
- 211 леев.
- Количественный анализ вируса гепатита С?
- 985 леев."
Пациенты, как правило, не жалуются, что их отправляют в частные клиники, так как не знают свои права. А врачи за подобные поступки не несут никакой ответственности.
"Юридические санкции для этого не предусмотрены, это больше касается морали, этики и деонтологии. если ты работаешь в государственном учреждении, получаешь зарплату и имеешь возможность самореализации, то тебе не должно быть безразлично это учреждение, ты должен поддерживать во всех формах, в том числе финансово", - сказала депутат Валентина Стратан.
В Молдове действует более 300 частных медицинских центров и лабораторий.
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