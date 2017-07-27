Додон назвал новую дату проведения референдума Анти-Киртоакэ

Президент Игорь Додон назвал новую дату референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. По словам главы государства, плебисцит может состояться в период с 29 октября по 5 ноября.

«Надеюсь, что в начале сентября состоится заседание Муниципального совета Кишинева. Думаю, референдум об отставке Киртоакэ произойдет в конце октября - начале ноября... После этого будут досрочные выборы, если мы успеем до конца года, согласно процедуре. Если нет, то уже в начале следующего года. Думаю, это важный шаг вперед», — сказал Додон во время диалога со СМИ в госрезиденции в Кондрице.

Напомним, Игорь Додон и Дорин Киртоакэ были соперниками на местных выборах в 2011 году в Кишиневе. В первом туре выборов Игорь Додон обошел Киртоакэ примерно на 6 тысяч голосов. Во втором туре Додон уступил Киртоакэ с 49,4% (182 494 голоса) против 50,6% (186 918).