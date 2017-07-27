Канду говорит о «состоянии захваченности» государства

Марина Продиус

«О величии страны и нравственном состоянии её народа судят по тому, как в ней относятся к животным» (Махатма Ганди).

Мэрия Кишинева разработала проект регламента и меры, касающиеся бездомных и домашних животных. Так, в одной квартире могут проживать не более двух собак и кошек. Кроме того, владельцы собак будут обязаны убирать в общественных местах за своими питомцами. Зоозащитники выступают против нового проекта и считают, что он приведет к росту числа бездомных животных. Организации по защите животных уверены, что бродячих животных жестоко убивают, несмотря на то, что их стерилизуют, а деньги, выделенные местной администрацией, уходят в карман чиновникам.

Новый проект регламента

Новый проект регламента, опубликованный на сайте мэрии Кишинева, предусматривает создание новой Службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. До сих пор этим занималась муниципальное предприятие Autosalubritate. Новая служба будет заниматься практически тем же, что и предыдущая, - убирать трупы животных, вылавливать бездомных животных, делать эвтаназию безнадежно больным с разрешения ветеринара.

Все меры по защите бездомных и для предотвращения появления или увеличения количества бездомных животных будут координировать и контролировать представители мэрии Кишинева через специализированные службы, в тесном сотрудничестве с государственной ветеринарной службой, а также с кинологическими и зоологическими организациями. Финансировать эту службу будет муниципальный бюджет.

Предполагается, что вылавливать бездомных животных будут по просьбам и жалобам местных жителей. А служба должна немедленно отреагировать и вмешаться. В первую очередь будут вылавливать агрессивных собак, беременных, сучек в период размножения, больных и раненных животных. Отловом животных, согласно регламенту, займутся догхантеры в спецодежде, оснащенные спецоборудованием – капканами, парализующими инъекциями, садками. Выловленных животных поместят в приют «Акрополь для животных». Фото, со всеми индивидуальными особенностями животного будет выложено на сайте 72 часа, если кого-то ищут хозяева. В противном случае собак стерилизуют через неделю. Если животные, у которых есть хозяева, будут пойманы более двух раз, их владельцам придется заплатить штраф (в проекте не указана его сумма).

Также проект предусматривает создание реестра животных, в котором будут указаны данные о владельце (имя, фамилия), адрес, личные данные, вид, порода, возраст, пол, регистрация ассоциации, микрочип. Данные будут доступны ветеринарным клиникам и зоо-организациям. Расходы за вакцинацию против бешенства, стерилизацию, идентификацию будет нести примэрия. А затраты на стерилизацию и идентификацию животных, находящихся в собственности, будут нести их владельцы.

В проект включены обязательная стерилизация и чипирование домашних животных. Кроме того, владельцев животных обяжут убирать за своими питомцами во время прогулки в общественном месте. При этом в квартире не будет разрешено содержать более двух собак и двух кошек. Исключение - только для породистых. Тем не менее для того, чтобы завести домашнее животное, теперь потребуется разрешение Ассоциации жильцов.

Европейский опыт

Во всех современных странах мира давно поняли, что решать проблему с бездомными животными нужно начинать с человека. Опыт многих стран показал, что на это может уйти не один-два года, а то и все 10 лет. Многие эксперты приводят в пример Германию, где нет проблем с бездомными животными. На содержание собак взимается налог. Годовая сумма, в зависимости от города, составляет 100-150 евро на первую собаку и 200-300 евро - на последующие. Исключение составляют только "бойцовые" породы собак, налог на их содержание - порядка 615 евро.

В Германии действует Закон о защите животных, и, между прочим, это - первая страна, которая ввела защиту животных в Конституцию.Там даже есть такая профессия, как защитник животных, и отрасль права «Права животных». Адвокаты могут помочь, в случае нарушения прав владельцев животных или издевательства над ними. За нарушение правил обращения с животными предусмотрены санкции: за выброс животного на улицу, его убийство, полагается штраф в размере 25 тыс. евро.

Контролируют число животных путем стерилизации. В приютах, которых более 500, не просто временно держат и стерилизуют животных, а проводят тематические встречи, работают школы для собак, а также проводится психотерапия с бездомными животными. Также приюты выполняют и функцию отелей для животных, когда владельцы уезжают в отпуск. Содержание среднего по величине приюта обходится примерно в 1 млн. евро в год. В целом такие общества существуют за счет пожертвований и небольшой дотации государства. Несмотря на многочисленные усилия работников приютов, многие животные все равно так и не находят владельцев и из-за недостатка мест и средств у приютов подвергаются эвтаназии. В среднем только 60% бездомных животных переходит в руки новых владельцев.

В США принят «Закон о стерилизации животных», в соответствии с которым все животные, имеющие владельцев, должны пройти хирургическую стерилизацию. Исключение делается лишь для собак-чемпионов и призеров выставок, собак-полицейских и собак-поводырей, а также животных, используемых заводчиками. Неисполнение закона наказывается штрафом до $ 500, нерадивый владелец может быть направлен на принудительные работы сроком до 40 часов.

В Италииза выброшенную кошку или собаку могут привлечь к уголовной ответственности сроком на 1 год и к штрафу в размере 10 тыс. евро.

Говорят, что Прага - это рай для животных, где в парках можно встретить уток, лебедей, ежей, но не бездомных кошек и собак. А если их замечают на улице, отлавливают и отвозят в приют, где проверяют на наличие чипа с информацией о владельце. Если его нет, тогда животное остается в приюте, а его фото размещают в Интернете для поиска нового владельца. В Праге существует два муниципальных приюта, один - для собак, второй — для кошек и экзотических животных. Они содержатся на деньги города.

Но в соседней стране – Украине ситуация с бездомными животными ничем не лучше, чем в Молдове. По разным данным, количество уличных собак может достигать 10-20 тыс. на город (областной центр), при этом примерно 40% от их общего числа - это дворняжки. Количество существующих на Украине приютов может обеспечить крышей лишь 20-30% дворняг. В среднем в каждом приюте живет от 60 до 400 животных.

У животных отбирают их права

После публикации проекта нового регламента общественные ассоциации выступили против него. При этом специалисты отмечают, что отлов и стерилизация бездомных животных - это уже борьба со следствием. Поэтому с причиной их появления нужно бороться превентивными методами - просвещать население, работая с каждым, кто принял решение завести домашнее животное и упор нужно делать на детей.

Председатель ассоциации ALGA Валентина Дудник считает, что городу нужен новый регламент о защите бездомных животных, но не в том виде, в котором его представили.

- Это хорошо, что наконец-то разработали новый регламент, мы в нем нуждались давно, - говорит зоозащитник. - Человек должен знать, когда он выходит на улицу, что он должен соблюдать правила выгула животных, вести собаку на поводке в местах, не предусмотренных для выгула, а если это служебная или бойцовская собака, надевать на нее намордник. И обязательно убирать за своим питомцем в общественном месте. В этом нет ничего зазорного. То, что они предлагают содержать до двух кошек и собак, - это речь о последствиях, но не решение проблемы.

Плохо, что этот проект разработала только мэрия, без участия общественных организаций, кинологов, ветеринаров, которые давно предлагали свой проект регламента, но его проигнорировали. Это еще раз доказывает, что мэрия и её чиновники никак не могут отойти от кормушки. Там те же кадры, которые фактически ничего не изменили.

Нам нужно изменить отношение к животным, создать тандем с гражданским обществом, сотрудничать с муниципальным управлением образования, потому что все начинается с воспитания. Животных нужно стерилизовать и выпускать в среду обитания. Приют для них - это тюрьма. У них там ничего нет, кроме еды. Это – ненормально. Во всем мире поворачиваются лицом к природе, у нас - наоборот. К сожалению, у нас много бесчувственных, безнравственных людей в блестящих туфлях и дорогих костюмах. Людей нужно «очеловечивать».

Предложенный примэрией проект регламента – не что иное, как распределение денег в те же руки. Мне жалко животных, которые участвуют в политике. Нам рассказывают, что бездомных животных стерилизуют и определяют приют. На самом деле собак убивают самым жестоким способом - ловят, травят, а затем выбрасывают. Я это видела своими глазами. Это происходит не первый год. Все помнят, когда массово снимали собачьи шкуры и продавали на рынке. В муниципальной службе Autosalubritate работают не ветеринары, а моральные уроды.

Был выделен хороший участок на Рышкановке, на Балканском шоссе, 9 для создания приюта с ветеринарной клиникой для бродячих собак. Но за него захотели 34 млн. леев. Этой службе не выгоден такой приют. Каждую ночь выезжают шесть машин «гицеловки» с тремя сотрудниками в каждой. На зарплату, бензин, содержание кладбища «Некрополь» ежегодно выделяется 1 млн. леев. Это - страшное место. Позор для города, где есть такое место для собак. Этот участок земли на Балканском шоссе не отдадут, а регламент будет принят в том виде, в каком он был представлен, - говорит Валентина Дудник.

Собак травят тубазидом

Георгий Мариняк - человек с большой буквы. Ему не безразлична судьба бездомных животных. Он добровольно помогает общественным организациям в стерилизации животных. В беседе с noi.md он сообщил, что бездомных животных травят таблетками – тубазидом (изониазидом), предназначенным для лечения туберкулеза у людей. Для собак эти таблетки токсичны и приводят к гибели даже в небольшой дозе. Животные мучительно умирают, затем их выбрасывают в яму, которая находится за городом в сторону Бубуечь, за мусорной свалкой. Если собака еще дышит, ее добивают. Если раньше за ночь вылавливали около 50 собак, но теперь их в городе стало меньше. По мнению собеседника, собак нужно стерилизовать и чиповать, чтобы они могли дожить свой век.

«Огромные деньги, которые выделяет мэрия на убийство животных, нужно направить на другие цели, - считает руководитель приюта «Дача» Ирина Марку. - Самое правильное решение – стерилизовать всех животных - как домашних, так и бездомных. Кроме того, многие ассоциации бесплатно это делают, хотя в городских клиниках за такую операцию берут от 200 леев. Мы пытались поднять эту тему, но нас никто не слушает. Мол, в городе полно других проблем. А мы тут лезем со своими собаками. Однако после вступления регламента в силу на улице окажется больше бездомных животных. Люди испугаются, особенно пенсионеры, и выбросят своих кошек и собак на улицу».

Основатель приюта «Живи» Инна Чобану говорит, что бездомные собаки - не злые, они несчастные. Часто людей настраивают против таких животных, внушают нам, что было бы лучше без них. Конечно, легче всего избавиться, чем попробовать улучшить ситуацию. К сожалению, в нашем городе кроме зоозащитников, никто и никогда не пытался помочь нашим братьям меньшим. Проблему решают грубыми способами, такими как травля, убийство, никто не пытался сохранить им жизнь. Однако люди не думают не только о животных, но и о детях, которые видят жестокое отношение к слабым.

Почему регламент зоозащитников не рассматривают?

- Что касается нового проекта регламента, в первую очередь нужно научить всех людей правильно обращаться с животными, - считает Инна Чобану. - У нас нет государственного приюта. Все приюты, которые есть, спонсируют только люди, которым не безразлична жизнь наших братьев меньших. Государственный приют был бы первым маленьким шагом в решении данной не проблемы, а ситуации, которую создали люди. Но главное - в этот приют пускать волонтеров и зоозащитников. Многие с радостью будут уделять своё время животным. Второй шаг - конечно же, стерилизация.

Непонятно, почему новый регламент делает акцент на домашних животных. Это - вторичная проблема, которую нужно менять со временем. Но для этого нужно общаться с людьми и учить их заботе и любви к животным. Пугает тот факт, что никто и никогда не пытался предложить гуманный способ снижения числа бездомных животных. Информация о том, как власти справлялись с бездомными животными, не всем доступна. Их просто убивали палками, камнями, заживо снимали шкуру и изготавливали пояса. Трупы животных лежат по улицам города, и все это воспринимают спокойно. Как мы можем позаботиться друг о друге, если элементарно не может позаботиться о беззащитных животных? У каждой проблемы есть решение, но оно должно быть гуманным, - сказала г-жа Чобану.

Руководители общественных ассоциаций «Ареал» и «Гуманное сообщество» Наталия Гетманец-Наса и Карла Луганова согласились только с правилами выгула домашних животных. Все остальные требования они поставили под сомнение, считая новый проект Регламента по содержанию домашних животных нелегитимным, а гуманный проект, в котором участвовали зоозащитники, «бессовестно лёг на пыльную полку в примэрии, а точнее в кабинете на тот момент вице-примара г-на Котец».

Руководство ассоциаций поставило под сомнение приют, в который «якобы будут свозить для стерилизации и эвтаназии неизлечимо больных животных». «Какой такой приют? Он существует?! Или его роль будет играть печально известный скотомогильник «Некрополь»? Очередное отмывание бюджетных средств, - говорится в заявлении ассоциаций.

Особенно возмутила их информация о числе «разрешенных к владению питомцев». «Никто не вправе ограничивать мои-ваши права на владение-пользование и распоряжение моим личным имуществом, если я/вы пользуемся им с соблюдением норм общественного порядка, санитарных норм и действующего законодательства. И я, и вы можем иметь хоть 20 пар обуви, пять холодильников и телевизоров дома. Мы можем владеть более чем одним автотранспортным средством. Законы Молдовы не ограничивают граждан в количестве их частной и личной собственности.

Никто, ни один сосед или ассоциация жильцов не вправе мне-вам разрешать иметь или не иметь определенное количество вещей на территории моего - вашего проживания в том случае, если эти вещи исправны и не доставляют существенных и оговоренных нормами законов РМ неудобств другим гражданам или соседям в положенные часы (регламентированное законом "ночное время"). Это - мои и ваши гражданские права», - говорится в заявлении ассоциаций, которые призвали зоозащитные организации Молдовы и законопослушных граждан разобраться в этом фарсе и проголосовать законно, гуманно и демократично.

Руководство Autosalubritate отказалось комментировать регламент, сославшись на занятость. Муниципальные советники сообщили, что пока проект регламента не стоит в повестке дня, и не могут его прокомментировать. Отметим, что проект планируется отправить на утверждене в мунсовет в конце июля.