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Экономика
Молодым семьям из Молдовы дадут денег на жильё
27.07.2017

 Правительство Молдовы одобрило концепцию государственной программы Prima Casă, которая предусматривает облегчение доступа физических лиц, особено, молодых семей, к ипотечным кредитам путем их частичного гарантирования государством.

Гарантии от имени государства будут выдаваться Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий, пишет interlic.md.

В рамках программы можно будет приобрести квартиры и жилые дома на территории Молдовы, которые были завершены и сданы в эксплуатацию до подачи заявки. Цена жилья не должна превышать один миллион леев, а первоначальный вклад бенефициара составит 10% от его стоимости.

Кредит будет выдаваться коммерческими банками максимум на 25 лет в молдавских леях. Процентная ставка будет составлять средневзвешенную процентную ставку по депозитам со сроком от 6 до 12 месяцев, объявленную Национальным банком Молдовы, маржа составит до 3%, а гарантийный сбор в размере 0,5% годовых от остатка государственной гарантии. Ежемесячный платеж, выплачиваемый бенефициаром, не будет превышать 50% официальных чистых доходов семьи в виде заработной платы, а государство будет гарантировать 50% кредита.

В рамках программы Prima Casă при поддержке государства смогут приобрести свое первое жилье граждане Молдовы в возрасте до 45 лет, трудоустроенные и имеющие официальные доходы. Также бенефициары программы не должны быть владельцами жилья или иметь непогашенные ипотечные кредиты.

Бенефициары не смогут отчуждать приобретенное жилье в течение первых пяти лет с момента покупки, за исключением полного погашения задолженности по кредиту. Позже они смогут продать его с согласия Организации по развитию сектора малых и средних предприятий и предоставившего кредит банка.


 
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