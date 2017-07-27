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Политика
Референдума не будет: КС вынес решение по запросу либеральной партии
27.07.2017

Председатель КС, Тудор Панцыру заявил, что рассмотрение запроса либералов закончено и вынесено решение, что референдума не будет. Президент не может отменить закон.

Согласно конституции президент не обладает соответствующими полномочиями. Он не вправе распускать парламент, а значит, число депутатов останется прежним.

Новых полномочий не будет, Тудор Панцыру напомнил, что ранее представители Венецианской Комиссии заявляли, что прямые выборы президента не означают расширение его полномочий и парламент не обязан их расширять, это лишь метод манипуляции граждан.


 
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