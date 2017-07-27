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Премьер обнародовал список новых министров, проигнорировав парламент и перехитрив президента
27.07.2017

Думитру БАРБАЛАТ

В соответствии со статьей 10 (4) закона о правительстве, действующего с 19 июня, премьер-министр вправе в период исполнения своего мандата обратиться в парламент с запросом об изменении списка министерств в случае необходимости их создания, реорганизации или упразднения.

Парламент, в свою очередь, принимает решение по запросу премьера путем принятия постановления об изменении списка министров большинством голосов депутатов.

Что же случилось в cреду на заседании правительства?

Премьер обнародовал список «новых» министров в новой конфигурации из девяти (вместо 16-ти) министерств. Но ведь нет постановления парламента об изменении списка министров, принятого по запросу премьера! Пока что действует постановление парламента №1/20.01.2016 об утверждении программы деятельности правительства и выражении вотума доверия правительству в составе 19 членов правительства и 16 министерств. И в данном постановлении парламента фигурируют даже уволенные ранее министры.

Итак, премьер в нарушение свежего закона о правительстве незаконно назначил министров. Потому как действует - не отменено - постановление парламента №1/20.01.2016 о правительстве и нет постановления парламента, которым был бы утвержден другой состав кабинета.

Теоретически решение парламента где-то есть. Но оно должно было пройти утверждение у президента и публикацию. Все это хотели обойти. Перехитрить президента.

То есть не было оснований обнародовать перечень «новых» министерств и «новых» министров. И даже со старта доверить некоторым из них представление на заседании правительства проектов уже от имени «новых» министерств.

Подобные шалости мог бы допустить директор какой-нибудь серелюшки. Но как на такое может пойти премьер? Разве в двух юридических управлениях в госканцелярии не нашелся хоть один грамотный юрист? А может, юристы обиделись на то, что в новом типовом штатном расписании для министерств их перевели в категорию вспомогательных служб?

Даже студент первого курса юрфака смог бы консультировать премьера!

Примечательно, что и на прошлой неделе, при утверждении парламентом закона о правительстве, и в среду на заседании кабинета, когда премьер уже назвал официально новые министерства и имена новых министров, было заявлено, что так будет лучше.

Лучше по сравнению с чем?

Полагается представить анализ работы всех министерств и министров, правительства и премьера, обнародовать новые цели на текущий и следующий годы, до выборов и назначения очередного кабинета. То есть показать, как сегодня модно говорить, «ținta rezultatelor» (дословно – «гвоздь результатов»). Это не сделано.

С какими же результатами мы будем сравнивать предполагаемые «достижения»? Ведь минэкономики не изменило и, видимо, и не изменит свои пафосные прогнозируемые макроэкономические «достижения» на этот и последующие годы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Программы деятельности Правительства

и выражении вотума доверия Правительству

№ 1  от  20.01.2016

Мониторул Офичиал № 20-24/49 от 29.01.2016

 

На основании частей (2) и (3) статьи 98 Конституции Республики Молдова

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить Программу деятельности Правительства Республики Молдова на 2016-2018 годы и выразить вотум доверия Правительству в следующем составе:

1.       Павел ФИЛИП

– премьер-министр

2.       Георге БРЕГА

– заместитель премьер-министра

3.       Георге БЭЛАН

– заместитель премьер-министра

4.       Октавиан КАЛМЫК

– заместитель премьер-министра, министр экономики

5.       Андрей ГАЛБУР

– заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции

6.       Октавиан АРМАШУ

– министр финансов

7.       Владимир ЧЕБОТАРЬ

– министр юстиции

8.       Александру ЖИЗДАН

– министр внутренних дел

9.       Анатолие ШАЛАРУ

– министр обороны

10.    Василе БЫТКА

– министр регионального развития и строительства

11.    Эдуард ГРАМА

– министр сельского хозяйства и пищевой промышленности

12.    Юрие КИРИНЧУК

– министр транспорта и дорожной инфраструктуры

13.    Валериу МУНТЯНУ

– министр окружающей среды

14.    Корина ФУСУ

– министр просвещения

15.    Моника БАБУК

– министр культуры

16.    Стела ГРИГОРАШ

– министр труда, социальной защиты и семьи

17.    Руксанда ГЛАВАН

– министр здравоохранения

18.    Виктор ЗУБКУ

– министр молодежи и спорта

19.    Василе БОТНАРЬ

– министр информационных технологий и связи

Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Андриан КАНДУ

 

№ 1. Кишинэу, 20 января 2016 г.


 
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