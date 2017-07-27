Премьер обнародовал список новых министров, проигнорировав парламент и перехитрив президента

Думитру БАРБАЛАТ

В соответствии со статьей 10 (4) закона о правительстве, действующего с 19 июня, премьер-министр вправе в период исполнения своего мандата обратиться в парламент с запросом об изменении списка министерств в случае необходимости их создания, реорганизации или упразднения.

Парламент, в свою очередь, принимает решение по запросу премьера путем принятия постановления об изменении списка министров большинством голосов депутатов.

Что же случилось в cреду на заседании правительства?

Премьер обнародовал список «новых» министров в новой конфигурации из девяти (вместо 16-ти) министерств. Но ведь нет постановления парламента об изменении списка министров, принятого по запросу премьера! Пока что действует постановление парламента №1/20.01.2016 об утверждении программы деятельности правительства и выражении вотума доверия правительству в составе 19 членов правительства и 16 министерств. И в данном постановлении парламента фигурируют даже уволенные ранее министры.

Итак, премьер в нарушение свежего закона о правительстве незаконно назначил министров. Потому как действует - не отменено - постановление парламента №1/20.01.2016 о правительстве и нет постановления парламента, которым был бы утвержден другой состав кабинета.

Теоретически решение парламента где-то есть. Но оно должно было пройти утверждение у президента и публикацию. Все это хотели обойти. Перехитрить президента.

То есть не было оснований обнародовать перечень «новых» министерств и «новых» министров. И даже со старта доверить некоторым из них представление на заседании правительства проектов уже от имени «новых» министерств.

Подобные шалости мог бы допустить директор какой-нибудь серелюшки. Но как на такое может пойти премьер? Разве в двух юридических управлениях в госканцелярии не нашелся хоть один грамотный юрист? А может, юристы обиделись на то, что в новом типовом штатном расписании для министерств их перевели в категорию вспомогательных служб?

Даже студент первого курса юрфака смог бы консультировать премьера!

Примечательно, что и на прошлой неделе, при утверждении парламентом закона о правительстве, и в среду на заседании кабинета, когда премьер уже назвал официально новые министерства и имена новых министров, было заявлено, что так будет лучше.

Лучше по сравнению с чем?

Полагается представить анализ работы всех министерств и министров, правительства и премьера, обнародовать новые цели на текущий и следующий годы, до выборов и назначения очередного кабинета. То есть показать, как сегодня модно говорить, «ținta rezultatelor» (дословно – «гвоздь результатов»). Это не сделано.

С какими же результатами мы будем сравнивать предполагаемые «достижения»? Ведь минэкономики не изменило и, видимо, и не изменит свои пафосные прогнозируемые макроэкономические «достижения» на этот и последующие годы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Программы деятельности Правительства

и выражении вотума доверия Правительству

№ 1 от 20.01.2016

Мониторул Офичиал № 20-24/49 от 29.01.2016

На основании частей (2) и (3) статьи 98 Конституции Республики Молдова

Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить Программу деятельности Правительства Республики Молдова на 2016-2018 годы и выразить вотум доверия Правительству в следующем составе:

1. Павел ФИЛИП – премьер-министр 2. Георге БРЕГА – заместитель премьер-министра 3. Георге БЭЛАН – заместитель премьер-министра 4. Октавиан КАЛМЫК – заместитель премьер-министра, министр экономики 5. Андрей ГАЛБУР – заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции 6. Октавиан АРМАШУ – министр финансов 7. Владимир ЧЕБОТАРЬ – министр юстиции 8. Александру ЖИЗДАН – министр внутренних дел 9. Анатолие ШАЛАРУ – министр обороны 10. Василе БЫТКА – министр регионального развития и строительства 11. Эдуард ГРАМА – министр сельского хозяйства и пищевой промышленности 12. Юрие КИРИНЧУК – министр транспорта и дорожной инфраструктуры 13. Валериу МУНТЯНУ – министр окружающей среды 14. Корина ФУСУ – министр просвещения 15. Моника БАБУК – министр культуры 16. Стела ГРИГОРАШ – министр труда, социальной защиты и семьи 17. Руксанда ГЛАВАН – министр здравоохранения 18. Виктор ЗУБКУ – министр молодежи и спорта 19. Василе БОТНАРЬ – министр информационных технологий и связи

Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.