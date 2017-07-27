Конституционный суд: референдума назначенного Додоном не будет

Сегодня Конституционный суд вынес решение относительно конституционности Указа президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума по четырем вопросам.

Суд рассматривал вопросы вынесенные на референдум в отдельности. По мнению суда вопросы вынесенные Додоном на референдум выходят за рамки его полномочий. В итоге суд принял решение о неконституционности назначенного президентом референдума.

Конституционный суд ответил, таким образом, на запрос, с которым Либеральная партия обратилась в апреле текущего года, требуя подтвердить соответствие консультативного референдума, инициированного главой государства, основному закону страны.

Напомним, что президент Игорь Додон предлагает вынести на всенародное обсуждение, которое запланировано на 24 сентября, четыре вопроса: о расширении полномочий главы государства, сокращении числа депутатов до 71, введении в школах предмета «История Молдовы», а также об отмене «Закона о миллиарде».

Правительство еще не приняло решение о выделении финансовых средств на проведение плебисцита. По словам генерального секретаря КСМ Родики Секриеру, суд выскажется по данному обращению в строгом соответствии с действующим законодательством.

Спикер Андриан Канду заявил в ходе заседания Постоянного бюро парламента, что только на основании постановления КСМ будет принято решение о том, выделят ли власти Центризбиркому более 74 млн. леев, необходимых для проведения плебисцита.