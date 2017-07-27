Из Кишиневского аэропорта был депортирован депутат Госдумы РФ

Молдавские пограничные власти запретили въезд на территорию Молдовы российскому депутату, выдворив его из Молдовы ближайшим рейсом на Москву.

Об этом агентству OMEGA сообщил источник в Министерстве внутренних дел.

Депутатом Госдумы России оказался Шперов Павел Валентинович. Он состоит во фракции ЛДПР.

Шперова не пропустили, несмотря на предъявление дипломатического паспорта, без объяснения причин.

Известно также, что в аэропорту Кишинева задержаны еще 10 человек, направлявшихся из Москвы в различные города в Приднестровском регионе.

Ни Пограничная полиция Молдовы, ни Посольство России в Молдове пока ничего не сообщали об инциденте.

Павел Шперов - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва.

Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией "Либерально - демократическая партия России" (Республика Крым).

Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.