Российскую делегацию скандально депортируют из Молдовы накануне визита Рогозина

|
|
...
|
Главная
Деятели культуры должны были принять участие в концерте в Тирасполе, но их планы сорвали молдавские власти
В пятницу, 28 июля, в Тирасполе должны пройти мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции в Приднестровбе. Однако артистов, которые должны был там выступать, в страну не пустили. Помощник Дмитрия Рогозина, вице-премьера России, Дмитрий Лоскутов написал об этом в соцсетях.
- Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. При выходе из самолета в аэропорту Кишинева их сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта. Там на протяжении полутора часов выясняли цель приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра их депортируют обратно в Москву. Якобы это было распоряжение правительства Молдовы. Их сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, прошло больше трех часов. А воз и ныне там! - описал ситуацию Лоскутов.
Позже ситуацию прокомментировал и лично вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
"Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации", - написал российский вице-премьер в Twitter.
В посольстве России незамедлительно приступили к выполнению поручения.
- Сейчас в аэропорту находится наш консул и разбирается в этой ситуации. Мы пока не знаем причины. Узнали о произошедшем по обращению наших сограждан", — сказал посол Фарит Мухаметшин, добавив, что в четверг было отказано во въезде в Молдову депутату от ЛДПР Павлу Шперову.
Причины задержания стали известны лишь спустя несколько часов. С официальным соообщением выступила Пограничная полиция Молдовы,. Оказывается, российских артистов не пустили в Молдову потому, что они... не указали цель визита.
«В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинёва уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита», - сообщили в ведомстве.
РЕАКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ИГОРЯ ДОДОНА
"Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту.
Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий Президента по восстановлению молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться.
Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, кто подвергся подобным действиям в нашем аэропорту", - написал Игорь Додон в социальных сетях.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Молдова запрещает въезд в страну делегации дома Романовых
«Сегодня наша делегация прибыла в Кишинев, в аэропорту нам сообщили, что нам отказано во въезде в Республику Молдова, - рассказывает директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. - Со мной в делегации советник канцелярии по вопросам благотворительной деятельности Александр Борисович Кравченко и советник директора канцелярии по историко-мемориальной деятельности иеромонах Никон».
По его словам, во время поездки планировалось посещение святынь и исторических мест, а также встреча с митрополитом Варшавским Саввой, передает Интерфакс.
«Никакой политической деятельностью заниматься мы не планировали, никаких нарушений законодательства мы не допускали», — сказал он.
Никита ЗВЕРЕВ
Обсуждение новости
|