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Российскую делегацию скандально депортируют из Молдовы накануне визита Рогозина
28.07.2017

Деятели культуры должны были принять участие в концерте в Тирасполе, но их планы сорвали молдавские власти

В пятницу, 28 июля, в Тирасполе должны пройти мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции в Приднестровбе. Однако артистов, которые должны был там выступать, в страну не пустили. Помощник Дмитрия Рогозина, вице-премьера России, Дмитрий Лоскутов написал об этом в соцсетях.

- Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и герой Советского Союза Владимир Бадоевич Гасоян прилетели с благотворительной миссией в Приднестровье через Молдову. При выходе из самолета в аэропорту Кишинева их сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта. Там на протяжении полутора часов выясняли цель приезда в Молдову. И сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра их депортируют обратно в Москву. Якобы это было распоряжение правительства Молдовы. Их сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, прошло больше трех часов. А воз и ныне там! - описал ситуацию Лоскутов.

Позже ситуацию прокомментировал и лично вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"Дал поручение Роспосольству немедленно вмешаться в разрешение ситуации", - написал российский вице-премьер в Twitter.

В посольстве России незамедлительно приступили к выполнению поручения.

- Сейчас в аэропорту находится наш консул и разбирается в этой ситуации. Мы пока не знаем причины. Узнали о произошедшем по обращению наших сограждан", — сказал посол Фарит Мухаметшин, добавив, что в четверг было отказано во въезде в Молдову депутату от ЛДПР Павлу Шперову.

Причины задержания стали известны лишь спустя несколько часов. С официальным соообщением выступила Пограничная полиция Молдовы,. Оказывается, российских артистов не пустили в Молдову потому, что они... не указали цель визита.

«В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинёва уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита», - сообщили в ведомстве.

РЕАКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ИГОРЯ ДОДОНА

"Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в Кишинёвском аэропорту.

Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий Президента по восстановлению молдо-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться.

Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, кто подвергся подобным действиям в нашем аэропорту", - написал Игорь Додон в социальных сетях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молдова запрещает въезд в страну делегации дома Романовых

«Сегодня наша делегация прибыла в Кишинев, в аэропорту нам сообщили, что нам отказано во въезде в Республику Молдова, - рассказывает директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. - Со мной в делегации советник канцелярии по вопросам благотворительной деятельности Александр Борисович Кравченко и советник директора канцелярии по историко-мемориальной деятельности иеромонах Никон».

По его словам, во время поездки планировалось посещение святынь и исторических мест, а также встреча с митрополитом Варшавским Саввой, передает Интерфакс.

«Никакой политической деятельностью заниматься мы не планировали, никаких нарушений законодательства мы не допускали», — сказал он.

Никита ЗВЕРЕВ


 
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