Чтобы сохранить свое влияние на Украине, Москва попытается повлиять на результаты парламентских выборов в Молдове. Таково мнение журналиста Виктора Никитуша.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем личном блоге журналист отмечает, что «парламентское большинство социалистов позволит президенту Додону увеличить свое влияние, и превратить Молдову в федерацию, где российские войска разместят свою постоянную военную базу».

«С другой стороны, молдавские демократы пытаются сохранить относительную экономическую стабильность и влияние ЕС в Молдове. Поэтому парламент и правительство предпринимают меры для нейтрализации пророссийской риторики молдавского президента», — считает журналист.

Виктор Никитуш утверждает, что «битва за Молдову идет не только в Кишиневе». «Это причина, по которой председатель ДПМ Влад Плахотнюк обратился за помощью США и ЕС в разрешении приднестровского конфликта», — отмечает он.

По его мнению, «намерение президента Додона участвовать в мероприятиях по случаю 25-летия военного присутствия российской армии на Днестре является сигналом того, что он хочет спровоцировать конфликт с парламентом и правительством Молдовы». В контексте журналист напоминает, что «ранее молдавский президент раскритиковал декларацию парламента, в которой Молдова требует вывода российских войск с территории Республики Молдова».

Виктор Никитуш считает, что «Приднестровье является ахиллесовой пятой Молдовы» и делает вывод, что «битва за «санитарный кордон» от Балтики до Черного моря идет в Тирасполе, в формате «5+2».

Кристина Пендя